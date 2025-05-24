Ученые смогли определить пол будущего ребенка по лицу отца: на что они обратили внимание

Согласно последним открытиям, тонкая черта человеческого лица может быть связана с полом первого ребенка. Исследование ученых выявило, что мужчины с более доминирующей внешностью чаще имеют сыновей в качестве первенцев. Этот вывод придает новое измерение дискуссиям о том, как физические черты могут влиять на биологические процессы, связанные с определением пола.

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Об этом пишет PsyPost.

В исследовании, проведенном Бенджамином Дж. Зубали и Джейми Л. Палмер-Хейг и опубликованном в журнале Adaptive Human Behavior and Physiology, приняли участие 104 гетеросексуальные пары, имеющие как минимум одного ребенка. Участники заполнили опросники, оценивающие самооценку доминантности, и предоставили стандартные фотографии лица.

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Изображения оценивались студентами старших курсов на предмет доминантности, привлекательности, а также мужественности или женственности. Кроме того, исследователи измерили соотношение ширины и высоты лица (fWHR) — параметр, который ранее ассоциировался с доминантностью. Основной задачей было определить, коррелируют ли эти черты, связанные с доминированием, с полом первенца пары.

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Главным выводом стало то, что отцы, чьи лица оценивались как более доминантные, значительно чаще имели первенца. Эта связь сохранялась даже после контроля таких факторов, как привлекательность лица, мужественность и возраст. Интересно, что самооценка доминантности и ФВПЧ не предсказывала пол ребенка, как и аналогичные оценки матерей.

Эти результаты перекликаются с эволюционными теориями, такими как гипотеза Триверса-Уилларда, которая утверждает, что родители в лучшем состоянии с большей вероятностью будут иметь потомство мужского пола. Одна из интерпретаций заключается в том, что женщины с более высоким уровнем тестостерона в период зачатия — фактор, связанный с рождением сыновей, могут быть более привлекательными для мужчин с доминирующей внешностью, что повышает вероятность рождения сына.

Хотя эта идея носит спекулятивный характер, она согласуется с результатами предыдущих исследований, согласно которым женщины, считающие, что у них будут дети мужского пола, предпочитают мужчин с доминирующей внешностью.

Исследование опирается на результаты более раннего исследования Палмер-Хейга и Уотсона, которые обнаружили, что родительская доминантность лица, особенно если она высока у обоих партнеров, связана с рождением сына. Однако в текущем исследовании не было обнаружено значительной взаимосвязи между доминантностью матери и отца, что позволяет предположить, что внешность отца может быть более влиятельной.

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