Ученые узнали почему мужчины чаще вырастают выше женщин: что оказалось причиной неравенства

Во многих культурах, на разных континентах прослеживается закономерность: мужчины в среднем выше женщин. Недавнее исследование наконец-то раскрыло эту тайну и указало на генетические факторы, способствующие такому неравенству, выделив ген, стоящий за ним.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Исследователи из Гейзингерского колледжа медицинских наук в Пенсильвании провели обширный анализ, опубликованный в журнале PNAS, в котором приняли участие около миллиона человек из Великобритании и США. Они выявили 1225 взрослых с нетипичными сочетаниями половых хромосом, такими как синдром Тернера (45,X) и синдром Клайнфельтера (47,XXY). Изучая эти уникальные генетические профили, команда исследователей пыталась выяснить, как вариации половых хромосом влияют на рост людей по всему миру.

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Центральное место в их выводах занял ген SHOX, расположенный в области, общей для X и Y хромосом, известной как псевдоаутосомный регион 1 (PAR1). Этот ген играет важнейшую роль в росте костей и развитии скелета. В типичных женских клетках одна из двух Х-хромосом подвергается процессу, называемому Х-инактивацией, в результате чего она становится практически неактивной. Хотя ген SHOX частично избегает этой инактивации, его экспрессия все равно снижена по сравнению с его активностью на Y-хромосоме у мужчин, заявил Александр Берри, ученый-биоинформатик и автор исследования.

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В количественном отношении исследование показало, что Y-хромосома вносит дополнительный вклад в рост на 3,1 сантиметра по сравнению с неактивной X-хромосомой. Это генетическое различие составляет около 22,6% от средней разницы в росте между мужчинами и женщинами, которая варьируется от 12,85 до 13,72 сантиметра в исследуемых популяциях.

Выяснив генетические механизмы, лежащие в основе полового диморфизма, ученые надеются, что смогут лучше понять, как некоторые заболевания и состояния по-разному проявляются у представителей разных полов. Например, такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и различные аутоиммунные расстройства, имеют половые различия в распространенности, что может быть связано с различиями в экспрессии генов и гормональном влиянии, заявили авторы, опираясь на полученные данные.

Исследование выделило ключевую роль гена SHOX и состава половой хромосомы в влиянии на рост человека и кардинального различия между ростом мужчин и женщин. Наглядно показав, что вклад Y-хромосомы в рост превышает вклад деактивированной Х-хромосомы, исследование дало ученым более четкое понимание генетических факторов, способствующих подобным распространенным неравенствам, созданным самой эволюцией.

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