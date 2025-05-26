Ученые назвали самые вредные "полезные продукты": что, по их мнению, не стоит есть

Проход в супермаркетах часто застает неподготовленных людей врасплох. Этикетки продуктов обещают «высокое содержание белка», „натуральность“ или «растительную основу», подталкивая покупателей к их выбору. Но некоторые из них, отполированных и разрекламированных как здоровые варианты, на самом деле могут оказаться вредными.

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Об этом пишет BBC Science Focus.

Доктор Эмма Бекетт, ученый-диетолог, пролила свет на этот вопрос, указав на ультрапереработанные продукты как на растущую проблему даже среди, казалось бы, полезной для здоровья еды. Исследование, опубликованное в журнале BMJ, на которое она ссылается, связывает рацион с высоким содержанием таких продуктов с более чем 30 негативными последствиями для здоровья, от сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний до психических расстройств.

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Проблема, отмечает она, не только в том, что содержат эти продукты, но и в том, как они сделаны - с добавками, такими как консерванты, стабилизаторы, сахар и соль, чтобы улучшить вкус и продлить срок хранения, часто ценой баланса питательных веществ.

Беккет приводит в пример готовые блюда «премиум-класса». Будь то лазанья или тайское карри, на первый взгляд они могут показаться сбалансированными, ведь в них перечислены настоящие продукты. Но по сравнению с домашним приготовлением они часто оказываются недостаточно «натуральными»: в них слишком мало клетчатки и слишком много натрия.

Изготовление таких блюд на заводе также означает сокращение расходов - меньше свежих ингредиентов и больше искусственных добавок. Добавление дополнительных овощей в такие блюда может помочь, но не заменит готовку с нуля, считает Беккет.

Растительное молоко, хотя и необходимо тем, кто избегает молочных продуктов, тоже не является идеальной заменой. Они часто подвергаются сильной переработке: содержание растительных веществ в них снижается до 2%, а такие питательные вещества, как кальций, добавляются искусственно.

Хуже того, при неправильном взбалтывании большая часть этих питательных веществ может остаться на дне коробки. Исследования их долгосрочного воздействия на здоровье пока немногочисленны, ведь в основном они основываются на данных, полученных из оригинальных цельных растений, а не из их молочных версий.

Заменители мяса имеют схожий ореол полезности, говорит Беккет. Быть «сделанным из растений» не обязательно означает быть здоровым. Эти заменители мяса часто используют сложную обработку и наполнители для имитации текстуры и вкуса мяса, что далеко отходит от пользы употребления овощей в их первозданном виде.

Напитки, заменяющие питание, на бумаге предлагают полноценный питательный профиль в паре глотков и имеют свое логичное время применения - во время болезни, восстановления или для тех, у кого ограничен способ питания. Но им не хватает диетического разнообразия, клетчатки и натуральных соединений, например, биоактивных веществ, которые дают цельные продукты питания. Если полагаться только на них, то со временем это может привести к нехватке определенных веществ в организме.

А еще есть закусочные батончики - граноловые, протеиновые, энергетические, все они обещают удобное питание в аккуратной упаковке, говорит Беккет. Их реальная ценность во многом зависит от того, что они заменяют в рационе. Если заменить ими шоколадный батончик, они могут оказаться выигрышными. Если же они заменяют полноценную еду, то тут дела уже обстоят не очень. Многие из них напичканы сахаром и сиропами и являются скорее лакомством, чем полноценным блюдом.

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