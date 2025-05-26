Ученые смогли определить здоровье мозга по нашим рукам: на что они обратили внимание

Ученые выяснили, что в обыденной простоте рукопожатия кроется незаметный индикатор когнитивной жизнеспособности человека. Недавние открытия свидетельствуют о том, что сила хватки может отражать не только физическую силу - она может быть зеркалом устойчивости здоровья нашего мозга.

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Об этом пишет McKnights.

В комплексном исследовании, проведенном Гуань Ян, профессором в Южно-Китайском технологическом университете и его коллегами, и опубликованном в журнале BMC Public Health, были проанализированы данные 4442 взрослых китайцев в возрасте 60 лет.

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В рамках Китайского исследования здоровья и пенсионного возраста (CHARLS) участники проверяли силу хвата с помощью стандартизированных динамометров и оценивали свои когнитивные функции с помощью тестов, измеряющих эрудированность, психическую целостность и эпизодическую память.

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Исследование выявило двунаправленную связь между силой хвата и когнитивными функциями. Примечательно, что люди с более сильным хватом на начальном этапе демонстрировали более высокие когнитивные показатели в последующих оценках. И наоборот, те, у кого изначально когнитивные функции были лучше, сохраняли или улучшали свою силу хвата с течением времени.

Эпизодическая память, способность вспоминать конкретные события и переживания, оказалась особенно сильно связана с силой хвата. У участников со слабым хватом наблюдалось более быстрое снижение памяти в этой области, что подчеркивает потенциал силы хвата как раннего индикатора ухудшения когнитивных способностей.

Учитывая, что сила хвата легко измеряется и может быть повышена с помощью целенаправленных упражнений, она представляет собой практический инструмент для раннего выявления и реализации стратегий вмешательства, направленных на сохранение когнитивного здоровья пожилых людей.

Данное исследование согласуется с аналогичными исследованиями, проведенными в западных популяциях, что подтверждает глобальную значимость силы хвата как маркера когнитивного здоровья. Однако его фокус на китайских пожилых людях заполняет критический пробел в литературе, показывая, что подобные ассоциации правдивы на глобальном уровне, вне зависимости от географии.

Включение оценки силы хвата в рутинную оценку состояния здоровья пожилых людей может стать многогранным подходом к мониторингу и улучшению общего самочувствия, считают авторы.

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