Кошки с легкостью распознают и чувствуют хозяев, даже не видя их: как им это удается

Холодный взгляд кошки может создавать впечатление эмоциональной отстраненности, но новое исследование указывает на то, что под этой маской скрывается нечто гораздо более интимное. Долгое время считавшиеся равнодушными компаньонами, домашние кошки на самом деле могут отличать своих хозяев от посторонних людей, используя для этого лишь один орган.

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Об этом пишет BBC.

В недавно опубликованной в PLOS One статье исследователей из Токийского сельскохозяйственного университета 30 кошкам было представлено по три пробирки: одна содержала мазок с запахом их владельца, другая — с запахом незнакомца того же пола, а третья была чистой.

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Образцы запаха были взяты из подмышечной впадины, за ухом и между пальцами ног каждого человека — мест, известных более насыщенным и отчетливым запахом. Исследователи обнаружили, что кошки значительно дольше изучали запах незнакомых людей, что подтверждает предыдущие выводы о том, что животные уделяют больше внимания неизвестным и новым стимулам.

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Ведущий исследователь Хидехико Утияма подчеркнул, что, хотя кошки четко различают знакомых и незнакомых людей, это не является окончательным доказательством того, что они могут идентифицировать конкретных живых существ таким образом в долгосрочной перспективе. «В этом исследовании использовались только запахи знакомых и незнакомых людей», — заявил он, предположив, что в будущих экспериментах следует представить нескольких знакомых стимулов, чтобы действительно проверить память кошек на запахи.

Однако ученые выяснили, что поведение кошек не ограничивалось только обнюхиванием. После обонятельного исследования многие кошки терлись мордой о трубки — классический признак маркировки. Это означает, что обоняние может служить предшественником заявления права на запах как на свою собственность, своего рода территориальную метку, которая носит скорее социальный, чем агрессивный первобытный характер, имеющийся у крупных представителей семейства кошачьих.

Хотя кошки обычно считаются животными, в значительной степени полагающимися на зрение или слух, их обоняние по сложности не уступает обонянию собак, заявили авторы. У кошек примерно от 50 до 80 миллионов обонятельных рецепторов, по сравнению с примерно 5 миллионами у людей, что позволяет им воспринимать мир запахов, который люди даже не могут себе представить. Предыдущие исследования уже показали, что они могут распознавать голоса и реагировать на эмоциональные состояния людей через один лишь запах.

Серенелла д'Инджео, исследовательница поведения кошек, не участвовавшая в научном эксперименте, отметила, что остается неясным, что мотивирует такое поведение кошек. Присутствие владельца, который естественным образом добавляет свой запах в комнату, может сделать новые запахи более выраженными по сравнению с другими для них. Это взаимодействие между знакомыми и незнакомыми запахами может пробудить любопытство кошки или, возможно, сигнализировать о потенциальном социальном взаимодействии.

Хотя результаты исследования еще не подтверждают, что кошки могут распознавать «своего человека» только по запаху, они ставят под сомнение старые предположения о том, что их ключевым козырем являются острый слух и невероятное зрение. Кошки далеко не являются отстраненными существами, не воспринимающими запахи, а, скорее, гораздо более чувствительными к присутствию человека, чем они показывают, заявили исследователи.

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