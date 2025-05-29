Миллиарды людей по всей Земле находятся в опасности: что нашли ученые в почве планеты

Под поверхностью сельскохозяйственных угодий всего мира скрывается невидимая угроза, которая может поставить под угрозу продовольственную безопасность и здоровье населения на протяжении нескольких поколений. Новое всестороннее исследование показало, что значительная часть земли в мире загрязнена опасными токсичными металлами.

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Об этом пишет Forbes.

В исследовании, проведенном под руководством профессора Дейи Хоу из Школы окружающей среды Университета Цинхуа, были использованы данные 1493 региональных исследований, охватывающих 796 084 образца почвы по всему миру. Используя методы машинного обучения, команда составила карту распределения семи токсичных металлов — мышьяка, кадмия, кобальта, хрома, меди, никеля и свинца, в различных климатических зонах и типах землепользования.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, показали, что от 14 до 17 процентов мировых сельскохозяйственных угодий, а это примерно 242 миллиона гектаров, превышают безопасные пороги содержания этих опасных металлов. Это загрязнение затрагивает, по оценкам, от 0,9 до 1,4 миллиарда человек, проживающих в зонах повышенного риска.

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Особую озабоченность ученых вызвало обнаружение «коридора с обогащенными металлами», простирающегося через низкоширотную Евразию, включая регионы южной Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и южного Китая. Эта зона, характеризующаяся повышенным содержанием токсичных металлов в почве, объясняется сочетанием естественных геологических процессов и деятельности человека, такой как добыча полезных ископаемых, промышленное производство и сельское хозяйство. Высокие температуры и осадки в этих районах ускоряют выветривание богатых металлами пород, высвобождая их производные в почву и усиливая их накопление в глинистых минералах.

Среди исследованных металлов кадмий оказался наиболее распространенным загрязнителем, особенно в таких регионах, как северная и центральная Индия, юг Китая и некоторые части Африки. Никель и хром также показали значительные превышения, особенно на Ближнем Востоке. Эти металлы, хотя и встречаются в природе, становятся опасными при повышенных концентрациях, что приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и потенциальным проблемам со здоровьем у людей и животных в результате биоаккумуляции.

Исследование также выделило роль сельского хозяйства в усугублении глобального загрязнения почв. Орошение неочищенной водой, использование загрязненных удобрений и неадекватная очистка сточных вод способствуют распространению токсичных металлов в сельскохозяйственных почвах, заявили авторы. В районах с интенсивной добычей полезных ископаемых и высоким процентом поверхностного орошения превышение предельных значений токсичных металлов оказалось более чем в два раза выше среднего мирового уровня.

Длительное воздействие загрязненных почв может иметь серьезные последствия для безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, предупредили ученые. Токсичные металлы могут сохраняться в окружающей среде в течение десятилетий, попадая в пищевую цепочку через сельскохозяйственные культуры и домашний скот и приводя к различным проблемам со здоровьем у людей, включая неврологические расстройства, проблемы с почками и повышенный риск рака. Накопление этих металлов в почве также угрожает биоразнообразию и общей продуктивности сельскохозяйственных систем.

Учитывая масштабы и серьезность загрязнения почв, исследователи призвали политиков, фермеров и международные организации принять немедленные меры по мониторингу и смягчению последствий распространения токсичных металлов в почвах. Защита здоровья почв имеет решающее значение для обеспечения устойчивого сельского хозяйства, охраны здоровья населения и поддержания экологического баланса, заключили авторы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выявили содержание кадмия и свинца в шоколадных продуктах. Проведя последнее исследование, некомерческая организация Consumer Reports уже потребовала от большого производителя шоколада предоставить план по снижению содержания опасных металлов в своей продукции.

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