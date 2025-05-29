Ученые обнаружили способ отложить старость: им оказалась популярная добавка

Старение, которое часто воспринимается как неизбежный процесс ухудшения здоровья, может скоро получить нового соперника в лице обычного питательного вещества. Недавнее исследование выяснило, что витамин, широко известный своей ролью в здоровье костей, также может играть роль в замедлении процесса старения клеток.

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Об этом пишет Health.

В исследовании, опубликованном в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, были проанализированы данные испытания VITAL, крупномасштабного рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования с участием более 25 000 взрослых американцев в возрасте 50 лет и старше. У подгруппы из 1054 участников в течение четырех лет анализировали образцы крови для измерения длины теломер — защитных колпачков на концах хромосом, которые естественным образом укорачиваются по мере деления и старения клеток.

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Результаты показали, что у тех, кто ежедневно принимал 2000 МЕ витамина D3, укорочение теломер было значительно меньше по сравнению с теми, кто принимал плацебо, что соответствует замедлению биологического старения почти на три года.

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Теломеры функционируют подобно пластиковым наконечникам на шнурках, предотвращая изнашивание хромосом и их слипание друг с другом. По мере их укорочения с течением времени увеличивается риск развития возрастных заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Сохраняя длину теломер, добавки витамина D могут потенциально снизить риск этих хронических заболеваний и продлить продолжительность жизни. Однако автор исследования, доктор Джоанн Мэнсон из Бригамской женской больницы, предупредила, что, хотя результаты их научной работы обнадеживают, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти выводы и понять более широкие последствия приема данной добавки.

Исследование ученых было сосредоточено исключительно на длине теломер в лейкоцитах, оставляя вопросы о влиянии на другие типы клеток. Кроме того, метод, используемый для измерения длины теломер, количественная ПЦР, подвергается критике за потенциальную неточность. Доктор Кэрол Грейдер, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, выразила скептицизм в отношении надежности этой техники, предполагая, что изменения в составе клеток крови могут повлиять на результаты.

Витамин D необходим для здоровья костей и иммунной системы, но польза добавок для борьбы со старением остается под большим вопросом несмотря на новые данные. Большинство людей могут получить достаточное количество витамина D благодаря пребыванию на солнце и сбалансированному питанию. Чрезмерное же употребление добавок витамина D может привести к побочным эффектам, включая тошноту, мышечную слабость и осложнения с почками. Поэтому перед началом приема каких-либо добавок следует проконсультироваться с врачом.

Однако новое исследование лишь дополняет растущий объем научных работ, посвященных изучению взаимосвязи между витамином D и старением. Хотя полученные результаты обнадеживают многих, ученые подчеркивают необходимость проведения дальнейших работ, чтобы определить, действительно ли прием добавок витамина может служить эффективной стратегией для замедления процесса старения.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.