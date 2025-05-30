Ученые смогли заранее выявлять предрасположенность к алкоголю: на что они обратили внимание

Подростки часто оказываются на перепутье, где импульсивный выбор может существенно повлиять на все их будущее. Среди этих выборов особое место занимает решение употреблять алкоголь из-за его потенциального долгосрочного влияния на развитие мозга. Недавно ученые выяснили, как определить такую предрасположенность заранее.

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Об этом пишет Newswise.

Новое исследование показало, что особенности мозговой активности подростков могут содержать ключ к их будущему поведению в отношении алкоголя, что открывает возможности для разработки стратегий профилактики злоупотребления алкоголем.

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Исследование, проведенное учеными из Северной Каролины и опубликованное в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research, изучило эту возможность, проанализировав мозговую активность 295 17-летних подростков. Эти участники, которые либо не употребляли алкоголь, либо употребляли его в небольших количествах, прошли функциональную МРТ-сканирование для оценки функций их мозга в состоянии покоя.

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Исследование ученых было направлено на изучение того, может ли динамика мозговых сетей, а именно то, как различные области мозга взаимодействуют друг с другом в течение времени, предсказать модели потребления алкоголя в следующем году.

Исследователи сосредоточили свое внимание на сети в режиме по умолчанию (DMN), мозговой сети, активной во время спокойной интроспекции и мыслей касающихся самопознания. Они обнаружили, что подростки, которые проводили больше времени в состоянии, характеризующемся высокой активностью DMN, как правило, меньше пили в течение следующего года.

Это говорит о том, что более активное участие DMN может служить защитным фактором от частого употребления алкоголя. Научная работа также выявила гендерные различия в том, как время, проведенное в определенных состояниях мозга, связано с частотой употребления алкоголя в будущем. Такое различие было замечено учеными впервые.

Однако результаты исследования основаны на мозговой активности в состоянии покоя, которая может отличаться от динамики мозга в реальных жизненных ситуациях. Кроме того, хотя наблюдаемые паттерны являются убедительными, они не устанавливают причинно-следственную связь. Ученым все еще необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как эти процессы мозга взаимодействуют с факторами окружающей среды и генетическими факторами, влияя на итоговое поведение, связанное с употреблением алкоголя.

Тем не менее, исследование предлагает новый взгляд на существующую проблему и дает надежду на разработку методов для ранней идентификации и стратегий вмешательства в этот опасный период. Понимая нейронные основы употребления алкоголя подростками, медицинские работники и педагоги могут разработать целенаправленные подходы для предотвращения эскалации такого поведения, что в конечном итоге обеспечит благополучие и развитие молодых людей.

Ранее Фокус писал о том, что лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма. Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголем.

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

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