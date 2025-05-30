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Технологии и наука

Ученые узнали причину глобального бесплодия среди мужчин: что стояло за ним все это время

потомство рыб
Фото: Unsplash | Профилактика токсоплазмоза имеет решающее значение, особенно для людей, обеспокоенных вопросами фертильности

На протяжении десятилетий ученые пытались понять причины загадочного снижения мужской фертильности. Хотя были тщательно изучены такие факторы образа жизни, как ожирение и токсины в окружающей среде, из тени вышел незаметный микроскопический виновник: распространенный паразит, который проникает в наше тело из самых разнообразных источников.

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Об этом пишет The Conversation.

Toxoplasma gondii, паразит, который часто передается через недоваренное мясо или контакт с кошачьими фекалиями, в настоящее время исследуется на предмет его потенциальной роли в ухудшении репродуктивного здоровья мужчин.

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Революционное исследование, опубликованное учеными из Германии, Уругвая и Чили в журнале FEBS, показало, что T. gondii может проникать в мужскую репродуктивную систему. Всего через два дня после заражения мышей паразит достиг яичек и придатков яичка — места, где созревают и хранятся сперматозоиды.

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Когда сперма человека была подвергнута воздействию T. gondii в пробирке, целых 22,4% потеряли свои головки в течение пяти минут. Длительное воздействие привело к увеличению повреждений: сперматозоиды приобрели искривленную форму и отверстия в головках, что указывает на попытки паразита проникнуть и в них.

Последствия этих открытий являются очень серьезными и важными, считает Билл Салливан, профессор микробиологии и иммунологии Университета Индианы. Хотя инфекции T. gondii часто протекают бессимптомно, способность паразита обитать в мужских репродуктивных органах вызывает опасения по поводу его влияния на фертильность.

Исследование, проведенное в Праге в 2021 году и опубликованное в журнале Andrology, показало, что более 86% мужчин, инфицированных T. gondii, имели аномалии спермы. Аналогичным образом, исследование, проведенное в Китае еще в 2002 году, показало, что 34,83% бесплодных пар были инфицированы T. gondii, по сравнению с 12,11% фертильных пар.

Скрытый характер T. gondii позволяет ему сохраняться в организме на протяжении всей жизни, часто образуя спящие кисты в мозге, сердце и мышцах. Эти кисты могут реактивироваться, приводя к тяжелым заболеваниям, повреждающим важные органы. По оценкам, от 30% до 50% населения мира постоянно инфицировано T. gondii, что подчеркивает широкое распространение этого паразита.

Профилактика токсоплазмоза имеет решающее значение, особенно для людей, обеспокоенных вопросами фертильности. Правильное обращение с продуктами питания, такое как тщательная термическая обработка мяса и мытье фруктов и овощей, может снизить риск заражения.

Кроме того, соблюдение правил гигиены при обращении с кошачьим туалетом и отказ от употребления сырых моллюсков или некипяченой воды могут еще больше снизить риск заражения паразитом.

Хотя для полного понимания взаимосвязи между T. gondii и мужской фертильностью необходимы дополнительные исследования, эти результаты подчеркивают важность учета паразитарных инфекций в более широком контексте репродуктивного здоровья людей, говорит Салливан.

Ранее Фокус писал о том, что физическая нагрузка положительно влияет на фертильность мужчин. Исследование, проведенное учеными Гарвардской медицинской школы, показало, что у мужчин, которые регулярно поднимают тяжелые предметы на работе, количество сперматозоидов выше.

Также Фокус писал о потенциальном прорыве в лечении бесплодия. Ученым удалось создать мышей с двумя отцами, используя только мужские клетки.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.