Ученые узнали причину глобального бесплодия среди мужчин: что стояло за ним все это время

На протяжении десятилетий ученые пытались понять причины загадочного снижения мужской фертильности. Хотя были тщательно изучены такие факторы образа жизни, как ожирение и токсины в окружающей среде, из тени вышел незаметный микроскопический виновник: распространенный паразит, который проникает в наше тело из самых разнообразных источников.

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Об этом пишет The Conversation.

Toxoplasma gondii, паразит, который часто передается через недоваренное мясо или контакт с кошачьими фекалиями, в настоящее время исследуется на предмет его потенциальной роли в ухудшении репродуктивного здоровья мужчин.

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Революционное исследование, опубликованное учеными из Германии, Уругвая и Чили в журнале FEBS, показало, что T. gondii может проникать в мужскую репродуктивную систему. Всего через два дня после заражения мышей паразит достиг яичек и придатков яичка — места, где созревают и хранятся сперматозоиды.

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Когда сперма человека была подвергнута воздействию T. gondii в пробирке, целых 22,4% потеряли свои головки в течение пяти минут. Длительное воздействие привело к увеличению повреждений: сперматозоиды приобрели искривленную форму и отверстия в головках, что указывает на попытки паразита проникнуть и в них.

Последствия этих открытий являются очень серьезными и важными, считает Билл Салливан, профессор микробиологии и иммунологии Университета Индианы. Хотя инфекции T. gondii часто протекают бессимптомно, способность паразита обитать в мужских репродуктивных органах вызывает опасения по поводу его влияния на фертильность.

Исследование, проведенное в Праге в 2021 году и опубликованное в журнале Andrology, показало, что более 86% мужчин, инфицированных T. gondii, имели аномалии спермы. Аналогичным образом, исследование, проведенное в Китае еще в 2002 году, показало, что 34,83% бесплодных пар были инфицированы T. gondii, по сравнению с 12,11% фертильных пар.

Скрытый характер T. gondii позволяет ему сохраняться в организме на протяжении всей жизни, часто образуя спящие кисты в мозге, сердце и мышцах. Эти кисты могут реактивироваться, приводя к тяжелым заболеваниям, повреждающим важные органы. По оценкам, от 30% до 50% населения мира постоянно инфицировано T. gondii, что подчеркивает широкое распространение этого паразита.

Профилактика токсоплазмоза имеет решающее значение, особенно для людей, обеспокоенных вопросами фертильности. Правильное обращение с продуктами питания, такое как тщательная термическая обработка мяса и мытье фруктов и овощей, может снизить риск заражения.

Кроме того, соблюдение правил гигиены при обращении с кошачьим туалетом и отказ от употребления сырых моллюсков или некипяченой воды могут еще больше снизить риск заражения паразитом.

Хотя для полного понимания взаимосвязи между T. gondii и мужской фертильностью необходимы дополнительные исследования, эти результаты подчеркивают важность учета паразитарных инфекций в более широком контексте репродуктивного здоровья людей, говорит Салливан.

Ранее Фокус писал о том, что физическая нагрузка положительно влияет на фертильность мужчин. Исследование, проведенное учеными Гарвардской медицинской школы, показало, что у мужчин, которые регулярно поднимают тяжелые предметы на работе, количество сперматозоидов выше.

Также Фокус писал о потенциальном прорыве в лечении бесплодия. Ученым удалось создать мышей с двумя отцами, используя только мужские клетки.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.