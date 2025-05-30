Рассеянный склероз оказался связан с одним из наших органов: что обнаружили ученые

Человеческое тело является домом для триллионов микроорганизмов, которые в совокупности называются микробиомом. Эти микроскопические обитатели играют важную роль в пищеварении, иммунитете и даже психическом здоровье. Однако недавнее исследование показало, что некоторые из этих микробов могут также способствовать развитию рассеянного склероза (РС).

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Об этом пишет MS Australia.

В исследовании, опубликованном в журнале PNAS и проведенном под руководством ученых из таких учреждений, как Мюнхенский университет Людвига Максимилиана и Институт биологической интеллигенции Макса Планка, были изучены кишечные бактерии 81 пары однояйцевых близнецов, у которых только один из близнецов страдал РС.

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Сосредоточив внимание на однояйцевых близнецах, исследователи стремились свести к минимуму генетические и средовые различия, что позволило более четко изучить роль микробиома в РС. Они обнаружили более 50 видов бактерий, которые различались у близнецов, уделив особое внимание двум из них: Eisenbergiella tayi и Lachnoclostridium. Эти бактерии были более распространены в тонком кишечнике людей с РС.

Чтобы оценить, могут ли эти бактерии влиять на развитие заболевания, исследователи перенесли кишечные бактерии из тонкого кишечника близнецов в стерильных мышей, генетически предрасположенных к развитию симптомов, похожих на РС. Мыши, которые получили бактерии от близнецов, страдающих РС, демонстрировали более высокую частоту заболеваний, похожих на РС, по сравнению с мышами, которые получили бактерии от здоровых близнецов. При этом самки мышей были более восприимчивы, что отражает более высокую распространенность РС у женщин.

Идентификация Eisenbergiella tayi и Lachnoclostridium как потенциальных факторов, способствующих развитию РС, открывает новые перспективы в изучении развития этого заболевания, заявили авторы. Эти результаты предполагают, что определенные кишечные бактерии могут не только быть связаны с РС, но и активно участвовать в провоцировании заболевания.

Понимание связи между кишечником и мозгом при РС может привести к более эффективным и персонализированным подходам к лечению этого заболевания, включающим как диетические, так и медицинские методы. Будущие исследования могут быть направлены на изучение таких способов лечения, как пробиотики, изменение рациона питания или целевые антибиотики, для модулирования микробиома кишечника и потенциального снижения риска или тяжести РС.

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