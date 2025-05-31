Психолог перечислил 5 признаков безопасности в отношениях: что является ключом к их успеху

Разбор эмоций с кем-то другим редко бывает открытым или спокойным процессом. За словами, улыбками или молчанием люди часто скрывают невысказанные страхи — страх быть осужденными, отвергнутыми, непонятыми или эмоционально наказанными. И эти моменты могут отлично иллюстрировать серьезные проблемы в браке.

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Об этом пишет Forbes.

Подобное поведение не всегда проявляется в явных конфликтах. Чаще всего это скрывается в паузах, тщательном выборе слов, внутреннем сдерживании, когда хочется сказать что-то как есть, но внутренний страх выигрывает. И все же наличие или отсутствие этой невидимой защитной сети определяет разницу между связью, которая исцеляет в отношениях, и связью, которая причиняет вред, считает психолог Марк Треверс.

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Согласно исследованию 2019 года, опубликованному в журнале Personality and Social Psychology Bulletin и посвященному автономии и взаимосвязанности в отношениях, самые устойчивые отношения — это те, в которых люди чувствуют эмоциональную близость, но при этом свободны действовать в соответствии со своими ценностями. В таких отношениях слово «нет» не дестабилизирует отношения. Напротив, оно становится честным выражением, воспринимаемым без напряжения или эмоционального отчуждения.

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Это резко контрастирует с небезопасными связями, где несогласие или независимость часто обходятся отношениям дорого. Со временем эти тонкие наказания изменяют поведение, заменяя аутентичность умиротворением. В безопасных отношениях автономия и связь не являются конкурирующими силами — они сосуществуют и усиливают друг друга.

Психологическая безопасность, термин, который возник в исследованиях учеными рабочей среды, также приобрел популярность и в сфере отношений. Одно особенно показательное исследование, опубликованное в журнале The American Journal of Family Therapy связало эмоциональную безопасность со здоровьем романтических отношений даже при наличии прошлых травм. Важнее всего было не то, сколько боли испытывал человек, а то, чувствовал ли он себя эмоционально в безопасности, чтобы привнести эту боль в отношения, не превращая ее в оружие.

Эмоциональное хождение на цыпочках — когда человек должен подавлять свои мысли или чувства, чтобы не расстроить другого, становится тихой разрушительной силой, предупреждает Треверс. И наоборот, когда существует безопасность, люди говорят более свободно, испытывают больше радости и позволяют своей личности проявиться во всей полноте, с недостатками и всем остальным.

Решение конфликтов играет ключевую роль в формировании здоровых отношений. Исследование, проведенное Джоном Готтманом и его коллегами в 2015 году и опубликованное в журнале Journal of Family Psychotherapy, показало, что эффективное разрешение конфликтов основано не на совершенной логике или убедительных аргументах, а на небольших эмоциональных жестах — совместном смехе, нежном прикосновении, своевременной уязвимости.

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Эти микро-решения конфликтов сигнализируют, что разногласия не являются отказом и предметом ожесточенных споров, и что любовь остается нетронутой даже в напряженные моменты. Для восстановления связи не нужны громкие извинения, а лишь своевременное признание и искренняя забота, которые часто начинаются с нескольких простых слов: «Можем поговорить о случившемся?».

Безопасность отношений также меняет то, как люди видят себя. Исследование по изменению личности в отношениях, опубликованное в журнале Journal of Social and Personal Relationships, показало, что поддерживающие связи позволяют как расширять себя — приобретать положительные черты, так и очищать себя — избавляться от ограничивающих черт. Этот психологический рост питает эмпатию, устойчивость и более глубокую способность прощать, считает Треверс.

Однако небезопасная динамика тормозит этот процесс. Люди начинают играть роли, а не воплощать свои реальные чувства, часто уходя в более безопасную, уменьшенную версию себя, только чтобы сохранить мир. Напротив, те, кто находится в безопасных отношениях, после времяпрепровождения друг с другом чувствуют себя более собой, а не менее.

Наконец, пожалуй, самым явным признаком безопасности является свобода менять свое мнение. Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Personal Relationships, связало открытость к изменениям с большим благополучием и более глубокой близостью. В небезопасных отношениях изменение предпочтений или границ может вызвать чувство вины или обвинения в непоследовательности.

Но здоровые отношения признают, что люди динамичны. Они поддерживают эволюцию, а не держат других в заложниках того, кем они были в прошлом. Когда рост приветствуется, а не встречает сопротивление, отношения превращаются в пространство исцеления, а не сдерживания, подытожил Треверс.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.