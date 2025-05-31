ПТСР постоянно угрожает подросткам по всему миру, заявили ученые: что является его источником

Тихая, постоянная угроза незаметно проникает в цифровую жизнь подростков, оставляя им эмоциональные шрамы, которые часто остаются незамеченными. Они являются психологическими, но могут быть столь же глубокими и долговечными как и физические. Новое исследование показало, что ее последствия сопоставимы с последствиями более традиционно признанных форм психических травмы.

Related video

Об этом пишет Florida Atlantic University.

В исследовании, опубликованном в журнале BMC Public Health исследователями Самиром Хиндуджа из Флоридского Атлантического университета и Джастином Патчином из Университета Висконсин-О-Клэр, были проанализированы данные национально репрезентативной выборки из 2697 подростков в возрасте от 13 до 17 лет.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Результаты представили довольно печальную картину ученым: 53,9% сообщили, что сталкивались с буллингом по интернету, причем более половины из них в течение последних 30 дней сталкивались с жестокими комментариями, онлайн-слухами или социальной изоляцией.

Важно

Считают интернет ошибкой и боятся его: почему подростки призывают других уходить из него

Кибербуллинг - это когда кто-то использует цифровые платформы, такие как социальные сети или онлайн-чаты, чтобы преследовать, угрожать или намеренно причинять боль другому человеку. Это может включать распространение слухов, отправку злых сообщений или исключение человека из онлайн-групп. В отличие от традиционной травли, буллинг может произойти в любое время и быстро охватить широкую аудиторию, что делает его особенно опасным для подростков и детей, которым трудно справиться с эмоциональными последствиями.

Примечательно, что частота кибербуллинга коррелировала с усилением симптомов травмы, но конкретный тип запугивания не оказывал существенного влияния на степень тяжести травмы, заявили авторы. Девочки и подростки младшего возраста сообщили о более высоком уровне травмы по сравнению с мальчиками и подростками старшего возраста.

Результаты исследования ставят под сомнение распространенные представления об онлайн-преследованиях и отсутствии у них последствий. Хотя явные угрозы, несомненно, наносят вред, более тонкие формы кибербуллинга, такие как исключение из групповых чатов или распространение онлайн-слухов, могут быть не менее разрушительными. Это подчеркивает необходимость серьезно относиться ко всем видам такого поведения, независимо от их кажущейся несерьезности.

Распространенность буллинга через интернет в последнее время достигает тревожно высокого уровня. 87% подростков за последний месяц сталкивались по крайней мере с одной формой онлайн-преследования, выяснили ученые. Эти случаи не являются единичными инцидентами, а являются частью более широкой тенденции, которая может привести к значительным психологическим страданиям, предупредили авторы.

Интернет дал людям не только мгновенный доступ к информации, но и возможность оказаться в эпицентре травли сотнями людей в одно мгновение Фото: Getty

Учитывая тесную связь между кибербуллингом и симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), исследователи выступают за его классификацию как неблагоприятного детского опыта (ACE). ACE — это травматические события, происходящие до 18 лет, которые могут иметь долгосрочные последствия для здоровья и благополучия человека. Признание кибербуллинга в качестве ACE подчеркивает необходимость раннего вмешательства и поддержки пострадавших молодых людей.

Для решения этой проблемы школам рекомендуется внедрять меры по оказанию помощи с учетом травматического опыта и разрабатывать планы кризисного вмешательства. Предоставление учащимся механизмов преодоления трудностей и систем поддержки может помочь смягчить психологическое воздействие подобного буллинга. Педагоги и родители играют важную роль в создании безопасной среды, в которой учащиеся чувствуют себя комфортно, сообщая о происшествиях и обращаясь за помощью, напомнили авторы.

Цифровая эра изменила ландшафт всей нашей жизни и издевательства не стали исключением. Она распространила их за пределы школьного двора в безграничный виртуальный мир. По мере развития понимания кибербуллинга и его природы должны развиваться и подходы к его предотвращению и вмешательству в его процесс. Признание серьезных последствий онлайн-преследований является важным шагом на пути к защите психического здоровья подростков, считают ученые.

Ранее Фокус писал о том, что одиночество повышает риск сердечной недостаточности. Новое исследование показывает, что как социальная изоляция, так и одиночество связаны с более высокими показателями сердечной недостаточности.

Также Фокус писал о том, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому. Исследование показало, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.