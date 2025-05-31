В Китае обнаружили самые большие в мире запасы золота: как это повлияет на весь мир

Под холмистой местностью уезда Пинцзян в китайской провинции Хунань было сделано открытие, которое может изменить глобальный ландшафт золотодобычи. Геологи обнаружили гигантское месторождение золота под золотоносным полем Вангу, которое, по оценкам, может быть крупнейшим из известных на планете запасов такого рода.

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Об этом пишет Reuters.

По данным Геологического бюро провинции Хунань, было обнаружено более 40 золотоносных жил, которые, по первоначальным оценкам, содержат около 330 тонн золота на глубине примерно 2000 метров. Однако современное 3D-геологическое моделирование показало, что месторождение может простираться до 3000 метров и потенциально содержать до 1100 тонн золота.

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Найденный геологами огромный запас оценивается примерно в 83 миллиарда долларов США, превосходя золотой рудник South Deep в Южной Африке, который считался одним из крупнейших в мире с запасами около 930 метрических тонн.

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Помимо самой находки большего внимания заслуживает качество руды. Анализ проб показал, что концентрация золота достигает 138 граммов на тонну руды, что значительно превышает отраслевой стандарт для высококачественного золота, который обычно составляет около 8 граммов на тонну.

Эксперт по разведке рудных месторождений Геологического бюро провинции Хунань, Чэнь Жулинь, отметил, что во многих пробуренных кернах руды было видно золото, что подчеркивает исключительное качество месторождения.

Современная разведка золота опирается на набор передовых геофизических методов, которые позволяют ученым заглянуть под земную поверхность без необходимости масштабного бурения. Одним из таких методов является метод индуцированной поляризации (IP), который измеряет, как подповерхностные материалы временно удерживают электрические заряды, помогая выявлять богатые минералами зоны, особенно те, которые содержат вкрапленные сульфидные минералы, часто ассоциирующиеся с золотом. В дополнение к IP, исследования удельного сопротивления оценивают, насколько сильно подземные материалы противостоят электрическому току, что позволяет получить представление о типах пород и структурах, в которых могут находиться месторождения золота.

Электромагнитные (ЭМ) исследования, в том числе переходные электромагнитные (ПЭМ), выявляют колебания проводимости Земли, обнаруживая скрытые рудные тела. Магнитометрия измеряет тонкие изменения магнитного поля Земли, вызванные магнитными минералами, что помогает в составлении карты геологических структур. Кроме того, георадар (Ground-Penetrating Radar, GPR) использует радиолокационные импульсы для получения изображения подповерхностного слоя, выявляя такие особенности, как подземные каналы, в которых может концентрироваться золото. Эти неинвазивные методы, часто используемые в комбинации, позволяют геологам строить детальные 3D-модели потенциальных золотоносных участков, упрощая процесс разведки и снижая воздействие на окружающую среду.

Это открытие произошло в то время, когда Китай, уже являющийся ведущим производителем золота в мире, сталкивается с существенным разрывом между производством и потреблением золота. В 2023 году Китай произвел примерно 377 тонн золота, но потреблял около 741 тонны, что потребовало значительного импорта для удовлетворения внутреннего спроса. Новое месторождение может помочь преодолеть этот разрыв, хотя оно покроет только около 1,4 года текущего уровня потребления страны.

Кроме того, что оно является самым безопасным активом, золото широко используется в популярных гаджетах Фото: Getty Images

Объявление об открытии уже повлияло на мировые рынки: цены на золото выросли до примерно 2700 долларов за унцию. Аналитики объясняют этот скачок сочетанием факторов, включая геополитическую напряженность и привлекательность золота как безопасного актива в период экономической неопределенности .

Дальнейшая разведка на окраинах золотоносного месторождения Вангу выявила дополнительные золотые жилы, что позволяет предположить, что месторождение может быть еще более обширным, чем предполагалось ранее. Лю Юнцзюнь, заместитель главы Геологического бюро провинции Хунань, указал, что продолжающиеся буровые работы выявляют все новые запасы в этом регионе.

Эта грандиозная находка не только отлично иллюстрирует геологическое богатство нашей планеты, но и растущее мастерство человечества в области обнаружения и добычи труднодоступных горных пород.

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