Не спаслись даже защищенные экосистемы: пластик проник в последние нетронутые места планеты

Пластиковая угроза добралась даже до самых укромных уголков океана, где человеческая деятельность строго запрещена и природа считалась нетронутой. Несмотря на строгие меры защиты, даже эти морские заповедники оказались беззащитными перед повсеместным распространением микропластика.

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Об этом пишет Cosmos.

Совместное исследование бразильских и австралийских ученых, опубликованное в журнале Environmental Research, выявило присутствие микропластика во всех десяти исследованных зонах комплексной защиты Бразилии. Эти зоны, обозначенные как «запретные для добычи», запрещают любые формы человеческого вмешательства, включая туризм и рыболовство.

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Чтобы оценить уровень загрязнения, ученые проанализировали двустворчатых моллюсков, в частности устриц и мидий, известных своей способностью фильтровать и накапливать загрязняющие вещества из морской воды с течением времени. Результаты показали, что средняя концентрация микропластиковых частиц в этих организмах составляла около 0,42 частицы на грамм влажной ткани.

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Химический анализ показал, что 59,4% микропластика состояло из алкидных полимеров (28,1%), широко используемых в красках и лаках; целлюлозы (21%), которая может происходить из природных источников или искусственных материалов, таких как бумага; полиэтилентерефталата (14%), широко распространенного в пластиковой упаковке и синтетических волокнах; и политетрафторэтилена (12,3%), содержащегося в антипригарных и промышленных покрытиях. Остальные 40,6% частиц не удалось однозначно идентифицировать .

Обнаружение микропластика в этих охраняемых районах иллюстрирует весь размах загрязнения пластиком окружающей среды. Даже в таких местах, как Атол-дас-Рокас, где отсутствует экономическая деятельность и которые закрыты для туристов, присутствуют эти вредные вещества. Исследователи объясняют это переносом микропластика ветром и океанскими течениями, что позволяет ему проникнуть даже в самые изолированные экосистемы.

Наличие микропластика в морских охраняемых зонах вызывает тревогу у ученых, поскольку эти частицы могут попадать в организм широкого спектра морских организмов, от планктона до высших хищников. Такое попадание в организм связано с физиологическим и неврологическим ущербом для морской флоры и фауны.

В исследовании подчеркивается, что для борьбы с загрязнением недостаточно одного лишь создания охраняемых зон. Эффективный контроль над окружающей средой, строгое соблюдение законов и глобальные меры, такие как предлагаемый Глобальный договор по пластику в рамках Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, имеют решающее значение для решения широко распространенной проблемы загрязнения микропластиком, заявили авторы.

Это исследование служит ярким напоминанием о том, что загрязнение микропластиком является глобальной проблемой, выходящей за пределы государственных границ и затрагивающей даже самые охраняемые и удаленные от человечества экосистемы.

Ранее Фокус писал о том, что такое микропластик и чем он потенциально опасен. Ученые объяснили, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.

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