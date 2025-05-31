Работодатели смогут следить за мозгом подопечных: ученые создали спорное устройство мониторинга

Недавно ученые создали прозрачные гибкие наклейки с крошечными микросхемами, которые прилипают к коже как второй слой. Эти «электронные татуировки» созданы с практичной целью — незаметно следить за тем, насколько перегружен наш мозг. И если их создатели добьются своего, то вскоре они могут оказаться полезными для некоторых из самых сложных профессий.

Related video

Об этом пишет Futurism.

Команда исследователей из Техасского университета в Остине под руководством инженеров Нанши Лу и Луиса Сентиса разработала носимую сенсорную систему, процесс разработки которой был опубликован в журнале Device, предназначенную для обнаружения умственной перегрузки в режиме реального времени.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В то время как традиционные устройства для мониторинга мозга, такие как шапки ЭЭГ, громоздки и дороги, новая система состоит из тонких прозрачных электродов, прижимающихся к коже вокруг лба и глаз. Питание от небольшого аккумулятора, также размещенного на лбу, позволяет носить устройство, не нарушая повседневной рутины — даже во время пилотирования самолета или проведения операции.

Важно

Опасная работа на износ: ученые узнали, как стресс на работе убивает наше сердце

Электроды отслеживают мозговые волны и движения глаз, используя сигналы ЭЭГ и ЭОГ (электроокулография). Четыре датчика считывают мозговую активность в разных областях лба, а еще три измеряют движения глаз — один над бровью, один на скуле и еще один на боковой части лица. Затем данные проходят через алгоритм машинного обучения, натренированный обнаруживать признаки когнитивной усталости, или то, что исследователи называют «умственной нагрузкой».

Когда добровольцы носили устройство во время прохождения тестов на визуальную память, которые становились все сложнее, устройство могло определить, когда они начинали испытывать трудности, заявили авторы.

Каждая электронная татуировка индивидуально подбирается под лицо пользователя, чтобы электроды находились точно в нужном месте, помогая системе улавливать точные сигналы мозга. Такая индивидуальная конструкция делает ее более точной, чем другие мобильные устройства ЭЭГ.

А стоимость составляет лишь небольшую часть стоимости существующего оборудования для мониторинга мозга. Ожидается, что вся система будет стоить менее 200 долларов, а сменные листы татуировок будут стоить около 20 долларов за штуку — по сравнению с традиционными устройствами ЭЭГ, которые могут легко стоить в пределах десятков и сотен тысяч долларов.

Некоторые работодатели уже используют устройства мониторинга активности работников, что многие считают вторжением в личное пространство Фото: UC San Francisco

Однако возможность приклеивать мониторы мозговых волн к сотрудникам вызывает опасения у некоторых людей. В то время как исследователи позиционируют эту технологию как инструмент для повышения безопасности и благополучия на рабочих местах с высоким уровнем риска, критики предупреждают о том, что она может быть использована не по назначению — работодатели могут использовать ее, чтобы заставлять работников работать усерднее или более интенсивно контролировать их.

Несмотря на свой потенциал для улучшения медицинского обслуживания, безопасности на рабочем месте или даже управления стрессом, разработка ученых рискует стать еще одним уровнем наблюдения в среде, где и без того нет места личной жизни.

Тем не менее, исследователи продолжают работу и планируют подключить электронную татуировку к приложению, которое будет вибрировать, если почувствует перегрузку пользователя, в идеале подталкивая его к тому, чтобы замедлить темп работы или обратиться за помощью к коллеге.

Как отмечают создатели, технология еще не готова к выходу на рынок. Но с падением цен на устройства мониторинга активности работников и уменьшением размеров устройств становится ясно, что эта технология уже не является будущим — она постепенно становится повседневной реальностью.

Ранее Фокус писал о четырех способах сделать себя счастливее. Психологи дали несколько рекомендаций, как повысить уровень своего счастья.

Также Фокус писал о пяти простых ежедневных привычках, способных укрепить здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами, выливаясь в легкие и эффективные шаги по укреплению самочувствия нашего центра принятия решений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.