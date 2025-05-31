Научные изобретения забирали жизни своих творцов множество раз: самые яркие случаи в истории

Некоторые изобретения и трюки рождаются из амбиций, другие — из одержимости. Но когда изобретатель становится испытуемым, грань между гениальностью и трагедией может стать смертельно размытой. Архивы человечества полны подобных ситуаций, в которых стремление к инновациям обернулось для героев крайне высокой ценой.

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Об этом пишет BBC Science Focus.

Начать данную череду смертельных событий и ошибок можно не только с ученых. Так, в 1984 году канадский каскадер Карел Соучек пережил падение с Ниагарского водопада в специально изготовленной бочке. Воодушевленный своим успехом, в январе 1985 года он попытался повторить подобный трюк в помещении Хьюстонского Астродома.

Его бочка была сброшена с высоты 24 метров, но вместо того, чтобы безопасно приземлиться внутри, она ударилась о край резервуара с водой. Соучек получил тяжелые травмы и вскоре скончался. Мероприятие, задуманное как впечатляющее зрелище, закончилось трагедией, напомнив о цене смелых и необдуманных поступков.

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Генри Смолински, авиационный инженер, задумал летающий автомобиль и стал соучредителем компании Advanced Vehicle Engineers, чтобы воплотить свою идею в жизнь. Они соединили автомобиль Ford Pinto с крыльями и хвостом самолета Cessna Skymaster, создав гибрид AVE Mizar.

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В сентябре 1973 года во время испытательного полета от автомобиля отсоединилась правая подкосная опора крыла, что привело к аварии, в которой погибли как Смолински, так и пилот Гарольд Блейк. Мечта о летающем автомобиле так и умерла вместе с ними.

Томас Мидгли-младший, американский химик, ввел в оборот этилированный бензин и хлорфторуглероды (ХФУ), которые впоследствии были признаны вредными для окружающей среды. После того как в 1940 году он заболел полиомиелитом, он изобрел систему тросов и блоков, чтобы облегчить свое передвижение. В 1944 году он запутался в своем устройстве и задохнулся. Его изобретения, когда-то прославленные, оставили после себя жуткое наследие смертельных последствий.

Сабин Арнольд фон Сохоцкий, украинский химик, разработал люминесцентную краску на основе радия, которая использовалась в циферблатах часов. Не зная об опасности, рабочие подвергали свой организм его воздействию во время покраски, что приводило к серьезным проблемам со здоровьем.

Сам фон Сохоцкий умер в 1928 году от апластической анемии, вызванной воздействием того самого печально известного радия. Его изобретение, которое сначала считалось чудом, стало предостерегающим примером профессиональных рисков и опасности игр с неизвестностью.

Франц Райхельт, австрийский портной, проживавший в Париже, разработал парашютный костюм для авиаторов. В 1912 году он испытал его, прыгнув с Эйфелевой башни. Парашют не раскрылся, и он разбился насмерть. Это событие было запечатлено на пленке и стало мрачным напоминанием о рисках, связанных с проверкой инноваций без страховки на людях.

Генри Уинстанли, английский инженер, построил первый морской маяк на скалах Эддистоун, чтобы предотвратить кораблекрушения. В 1703 году, во время Великой бури, маяк был разрушен, когда Уинстанли находился внутри, что привело к его гибели. Его приверженность безопасности, спасшая многие судна от крушений на море стоила ему самому жизни.

Эти истории подчеркивают тонкую грань между инновациями и опасностью для первооткрывателей и отчаянных людей. Хотя их изобретения были направлены на расширение возможностей человека, их авторы заплатили за это самой высокой ценой, напомнив нам о рисках, присущих освоению новых горизонтов.

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Также Фокус писал о том, что ученые нацелили новую молекулу на уничтожение самого живучего типа ВИЧ. ВИЧ долгое время играл в смертельно опасную игру в прятки, но токийские исследователи, возможно, нашли способ покончить с этой игрой и, в будущем, с заболеванием, навсегда.