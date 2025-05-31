Взрослым с СДВГ гораздо сложнее интегрироваться в социум: с какими проблемами они сталкиваются

Новое исследование ученых показало, что взрослые с диагнозом синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) сталкиваются с серьезными проблемами в образовании, трудоустройстве и социальной жизни, даже при соблюдении предписанного лечения в течение десяти лет.

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Об этом пишет PsyPost.

В исследовании, проведенном Поулом Дженнумом и его коллегами, и опубликованном в журнале Journal of Psychiatric Research, были использованы национальные данные из датских регистров здравоохранения и социального обеспечения для отслеживания лиц с диагнозом СДВГ в период с 1995 по 2016 год, которые сравнивались с контрольной группой, подобранной по возрасту, полу и месту проживания.

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Исследование показало, что к 30 годам только около 35% взрослых с СДВГ были трудоустроены, по сравнению с более чем 74% в контрольной группе. Кроме того, 34% получали социальные пособия, а 12% — пенсии по инвалидности, что значительно выше, чем у их сверстников без СДВГ.

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Уровень образования также был ниже в группе с СДВГ, где меньше людей получили высшее образование. Эти различия сохранялись несмотря на постоянное соблюдение режима приема лекарств, определяемое как получение не менее 70% установленной суточной дозы в течение десяти лет.

В исследовании отмечается, что более строгое соблюдение режима приема лекарств не коррелировало с улучшением результатов в области образования или занятости. Фактически, более строгое соблюдение режима было в некоторой степени связано с более низкими шансами найти работу в возрасте 30 лет. Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что люди с более тяжелыми симптомами чаще соблюдают режим приема лекарств, что указывает на то, что одни только лекарства могут не решать более широких проблем, с которыми сталкиваются взрослые с СДВГ.

Образование родителей оказалось важным фактором, предсказывающим успех: люди, чьи родители имели более высокий уровень образования, чаще получали высшее образование и устраивались на работу к 30 годам. Это подчеркивает влияние семейного происхождения на долгосрочные результаты терапии и адаптации, даже при доступности медицинского лечения.

Исследование также выявило распространенность психиатрических сопутствующих заболеваний среди взрослых с СДВГ, включая депрессию, тревожность и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. Эти дополнительные состояния были связаны с худшими результатами в области образования и занятости, что свидетельствует о том, что для улучшения долгосрочных перспектив может потребоваться комплексный подход к лечению, направленный как на СДВГ, так и на сопутствующие психические расстройства.

Хотя исследование дает ценную информацию, авторы признали его ограничения, такие как наблюдательный характер, который не позволяет установить точную причинно-следственную связь, и отсутствие данных о немедикаментозных методах лечения, таких как терапия или специальные образовательные услуги.

Ранее Фокус писал о том, что пожилых людей, страдающих от СДВГ, попросту не учитывают в статистике. Старшие люди, страдающие от серьезного расстройства, зачастую, попросту не учитываются в результатах научных работ, не получая необходимые диагностику и лечение, показало исследование.

Также Фокус писал о том, что передозировка лекарствами от СДВГ становится все более частой. Тревожные результаты последнего исследования говорят, что в год происходило почти 4000 случаев передозировки среди молодого населения в одних лишь США.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.