Ученые представили альтернативу обезболивающим-опиоидам: чем отличается новый препарат

Боль, универсальная человеческая реакция, часто требует облегчения, которое не ухудшает самочувствие побочными эффектами. Традиционные опиоиды, хотя и действенны, носят с собой множество рисков. Однако недавно ученые создали им альтернативу, не имеющую подобных изъянов.

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Об этом пишет Duke University.

SBI-810 — экспериментальный препарат, разработанный исследователями Медицинской школы Университета Дьюка, под руководством Ру-Ронга Джи, кандидата наук. Исследование, подробно описывающее его разработку и эффекты, было опубликовано в журнале Cell.

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В отличие от опиоидов, которые наводняют нервную систему, SBI-810 действует более целенаправленно. Он активирует единственный путь блокирования боли в головном и спинном мозге, избегая "кайфа", который может привести к злоупотреблению. Такой избирательный подход может сделать его гораздо более безопасным для пациентов, считают авторы.

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В лабораторных испытаниях на мышах SBI-810 облегчал боль после операций, травм костей и повреждений нервов. Он действовал так же хорошо или даже лучше, чем несколько существующих лекарств, в том числе габапентин, который обычно используется для лечения нервной боли. Но SBI-810 не вызывал сонливости или проблем с памятью, которые часто возникают при приеме этого препарата. Даже после многократного использования он не терял своего эффекта, в отличие от опиоидов, которые со временем обычно становятся менее эффективными.

Одной из уникальных особенностей препарата является его способность улучшать действие опиоидов при совместном применении, заявили ученые. Это может означать, что врачи смогут назначать их более низкие дозы, при этом обеспечивая пациентам необходимое обезболивание. В ходе испытаний мыши, которым давали оба препарата, демонстрировали меньше признаков стресса и дискомфорта, чем мыши, получавшие только опиоиды.

Способ действия SBI-810 делает его столь многообещающим. Он воздействует на рецептор в нервной системе, называемый нейротензиновым рецептором 1. Активируя сигнал, известный как Бета-аррестин-2, он блокирует боль, не затрагивая части мозга, которые вызывают зависимость или другие проблемы. Это сочетание точности и мощности может быть тем, чего так долго ждала область медицины, занимающаяся лечением боли.

Однако впереди у разработки ученых еще долгий путь — испытания на людях еще не начались, но первые результаты настолько убедительны, что университет уже подал несколько патентов. С учетом того, что ежегодно более 80 000 одних лишь американцев умирают от передозировки опиоидами, а хроническая боль затрагивает миллионы людей, поиск более безопасных альтернатив, таких как SBI-810, становится как никогда актуальным. Боль, универсальная человеческая реакция, часто требует облегчения, которое не ухудшает самочувствие побочными эффектами. Традиционные опиоиды, хотя и действенны, носят с собой множество рисков. Однако недавно ученые создали им альтернативу, не имеющую подобных изъянов.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.