Ученые предложили новый взгляд на гибель клеток: это поможет всем, от стариков до космонавтов

Недавно у ученых появилась новая точка зрения на разрушение клеток, которая может изменить их представление о старении, хронических заболеваниях и даже о будущем пилотируемых космических полетов. Они считают, что некроз, форма неконтролируемой гибели клеток, может быть основной причиной биологического упадка, а не просто его побочным эффектом.

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Об этом пишет University College London.

Некроз возникает, когда клетки внезапно погибают в результате травмы, инфекции или стресса, что приводит к разрыву клеточной мембраны и выделению токсичных веществ в окружающие ткани. Этот процесс вызывает воспаление и может инициировать цепь повреждений в соседних клетках.

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В отличие от апоптоза, программируемой и упорядоченной формы гибели клеток, которая помогает поддерживать здоровую функцию тканей, некроз является хаотичным и разрушительным. Исследование, опубликованное в журнале Nature Oncogene, подчеркивает роль кальция в этом процессе; в нормальных условиях уровень кальция строго регулируется, но когда этот баланс нарушается, приток кальция может перегрузить клетку, приводя к ее гибели.

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Последствия некроза распространяются на различные возрастные заболевания. Например, в почках некроз может привести к b[ хронической болезни, от которой страдает почти половина людей в возрасте 75 лет. Исследование показывает, что несколько факторов стресса, таких как окислительный стресс, воспаление и накопление токсинов, сходятся в некрозе как общем пути, ведущем к почечной недостаточности. Возможно, что, воздействуя на некроз, можно прервать этот цикл и предотвратить прогрессирование заболевания, считают авторы.

В контексте космических исследований новая точка зрения ученых имеет особое значение. Космонавты подвергаются воздействию микрогравитации и космической радиации, которые ускоряют старение и усугубляют клеточный стресс. В исследовании отмечается, что некроз может быть ограничивающим фактором в длительных космических миссиях, поскольку он способствует ухудшению состояния жизненно важных органов, таких как, опять же, почки. Поэтому борьба с некрозом может быть ключом к обеспечению здоровья и долголетия космонавтов в миссиях на Марс и за его пределы.

Доктор Карина Керн, ведущий автор исследования и генеральный директор LinkGevity, подчеркивает, что некроз был упущен из виду в клеточной биологии. Она отмечает, что понимание и потенциальное контролирование этой формы гибели клеток может открыть новые возможности для лечения ряда заболеваний и смягчения последствий старения. В исследовательскую группу входили международные эксперты из таких учреждений, как клиника Мэйо, Гарвардская медицинская школа и программа NASA «Космическое здоровье».

Выводы исследования о некрозе не только бросают вызов существующим парадигмам, но и предполагают, что вмешательства, направленные на этот процесс напрямую, могут иметь далеко идущие преимущества во многих областях, касающихся нашего здоровья.

Сосредоточившись на механизмах неконтролируемой гибели клеток, ученые надеются разработать методы лечения, которые повысят устойчивость тканей, замедлят старение и улучшат результаты лечения пациентов с хроническими заболеваниями. Эта работа представляет собой многообещающий шаг к более глубокому пониманию биологических процессов, лежащих в основе здоровья и болезней человечества.

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