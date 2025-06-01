Ученые создали новую терапию для больных раком желудка: она оказалась эффективнее имеющихся

Немногие вещи расстраивают ученых и врачей больше, чем лечение, которое просто не работает. И в случае таких видов рака, как рак желудка и пищеводно-желудочного соединения (ПЖС), это обычный результат. Но в недавнем исследовании была протестирована модифицированная форма лечения, что привело к измеримым и статистически значимым улучшениям результатов у больных.

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Об этом пишет The Standard.

Исследование, проведенное учеными из Китая и представленное на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии (ASCO), стало первым рандомизированным контролируемым испытанием, в котором изучалась CAR-Т-клеточная терапия при солидных опухолях. Эта терапия, известная как сатрикабтаген аутолейсел или сатри-цел, основана на генетической модификации Т-клеток пациента, одного из типов лейкоцитов, с целью обнаружения и уничтожения раковых клеток, экспрессирующих специфический белок CLDN18.2.

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Белок CLDN18.2 в высоких концентрациях обнаруживается в некоторых опухолях желудка и ПЖС. В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, участвовали 156 пациентов с запущенными стадиями этих видов рака, которые уже прошли два предыдущих курса лечения. Из них 104 получили CAR-Т-клеточную терапию, а 52 были пролечены стандартными методами, выбранными их врачами.

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Результаты показали скромное, но явное улучшение. Пациенты, получавшие сатри-цел, прожили в среднем 7,9 месяца, по сравнению с 5,5 месяцами в группе стандартного лечения. Время до возобновления прогрессирования заболевания, измеряемое как выживаемость без прогрессирования, также было дольше: 3,3 месяца против 1,8 месяца.

Хотя такое продление выживаемости может показаться незначительным в общей картине, при раке в поздней стадии с ограниченными возможностями лечения даже несколько дополнительных месяцев могут иметь большое значение и дать шанс на победу над болезнью.

Терапия CAR-Т-клетками уже доказала свою высокую эффективность при лечении некоторых видов рака крови, где ее использование в настоящее время является относительно распространенным. Однако ее применение при лечении солидных опухолей исторически сталкивалось с серьезными препятствиями, включая физическую плотность опухоли и ее способность подавлять иммунный ответ.

Новое исследование ученых показало, что нацеливание на белки, такие как CLDN18.2, может помочь CAR-Т-клеткам проникнуть через эти защитные механизмы и оставаться активными достаточно долго, чтобы замедлить рост опухоли.

Благодаря успеху в этом испытании, сатри-цел получил статус «прорывной терапии» от китайского регулятора лекарственных средств и аналогичный статус от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Оба признания направлены на ускорение его разработки и одобрения для более широкого клинического применения. Исследователи теперь планируют провести более крупные испытания, чтобы дополнительно оценить безопасность и долгосрочные преимущества лечения.

Опасные виды рака обычно скрываются в организме больных, обнаруживая себя на поздних стадиях, не оставляя времени на лечение Фото: Getty Images

Почему CLDN18.2 вызвал такой интерес у ученых

CLDN18.2 — не случайная мишень. Исследования показали, что этот белок присутствует примерно в 30% всех случаев рака желудка, а в некоторых подтипах этот процент еще выше. По данным комплексного анализа глобальных исследований 3-й фазы SPOTLIGHT и GLOW, опубликованного в журнале Gastric Cancer, позитивность CLDN18.2, определяемая как умеренное или сильное мембранное окрашивание в более 75% опухолевых клеток, наблюдалась примерно у 38,4% пациентов с местнораспространенной нерезектабельной или метастатической аденокарциномой желудка. Распространенность заболевания варьировалась от 30 до 44% в различных географических регионах, а более высокие показатели были отмечены в Европе и на Ближнем Востоке.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.