Ученые обнаружили опасность в политической изоляции: в кого она превращает отвергнутых людей

В мире политики, где идеологические баталии часто доминируют в заголовках новостей, действует более скрытная, но опасная тенденция — социальная изоляция. Недавние исследования проливают свет на то, как эти чувства отчуждения могут усиливать антисоциальное поведение.

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Об этом пишет PsyPost.

Социальная изоляция - это явление, при котором люди чувствуют себя маргинализированными из-за своих политических убеждений, все чаще признается в качестве значительного фактора, усугубляющего политическое разделение в странах.

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Исследование, опубликованное в Journal of Applied Social Psychology и проведенное учеными Катариной Э. АуБушон и ее коллегами, углубляется в эту проблему. Используя виртуальную игру в мяч, известную как Cyberball, исследователи смоделировали сценарии политической интеграции и изоляции среди молодых взрослых во время президентских выборов в США в 2020 году.

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Участникам внушали, что они взаимодействуют со сверстниками, которые либо разделяют, либо противостоят их политическим взглядам. Результаты показали, что те, кто испытал изоляцию, независимо от того, исходила ли она от их собственной политической группы или от оппозиции, сообщили о снижении психологического благополучия и повышенной склонности к поляризованному поведению, включая социальное отторжение и враждебность в Интернете.

Двухчастная структура исследования позволила ученым получить более точные данные. На первом этапе исключение со стороны политических оппонентов привело к заметному снижению чувства принадлежности и контроля у участников. Это не изменило их отношение к противоположной группе.

Однако второй этап, который был сосредоточен на исключении на основе поддержки конкретного кандидата (Байден против Трампа), вызвал более сильные эмоциональные реакции. Участники не только чувствовали больше гнева, но и выражали большую готовность участвовать в антагонистическом поведении в Интернете, таком как оскорбление или даже угрозы политическим противникам.

Эти результаты подчеркивают сложность психологических механизмов, которые здесь действуют. В то время как снижение чувства принадлежности в первую очередь приводило к социальной изоляции, усиление гнева было более непосредственно связано с агрессивным поведением. Этот двойной путь предполагает, что политическая изоляция может одновременно отталкивать людей от конструктивного диалога и подталкивать к конфронтационным взаимодействиям, считают авторы.

Неожиданный результат проявился, когда участники столкнулись с изоляцией от своей собственной политической группы. Некоторые отреагировали на это развитием более благоприятного отношения к противоположной стороне, что указывает на то, что внутреннее неприятие может побудить к резкой переоценке политических привязанностей. Однако этот эффект был не частым и требует дальнейшего изучения.

Политическая поляризация во многих странах усиливается на протяжении десятилетий. Эта тенденция, известная как аффективная поляризация, отражает не только идеологические различия, но и глубоко укоренившиеся эмоциональные и социальные разногласия. Так, многие американцы теперь воспринимают политических оппонентов как аморальных или опасных, что приводит к напряженным личным отношениям и нежеланию взаимодействовать с представителями других партий, даже если речь идет об общем благе.

Для устранения коренных причин этого раскола необходимо не только обсуждать политику, но и создавать условия, в которых люди чувствуют себя ценными и услышанными, независимо от их политических взглядов, считают исследователи. Понимая психологическое воздействие политической изоляции, общество может принять меры по смягчению поляризации и продвижению более инклюзивного политического дискурса.

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