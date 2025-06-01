От берегов Америки до Англии: какой путь проделали утраченные золотые часы Герберта Ингрэма

Столкновение пароходов в 1860 году во время шторма на озере Мичиган привело к одной из самых смертоносных морских катастроф в истории США. Недавно особенные золотые часы, считавшиеся утерянными в том событии 165 лет назад, обнаружились в родную гавань — город, в котором жил их известный хозяин.

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Об этом пишет Fox News.

Среди более чем 300 погибших в тот роковой день был Герберт Ингрэм, британский журналист и член парламента, известный как основатель London Illustrated News, первой газеты, в которой печатались изображения.

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Ингрэм путешествовал со своим сыном, когда "Леди Элгинʼ затонула. Его тело было позже найдено и возвращено в его родной город Бостон в графстве Линкольншир, Англия. Однако его личные золотые карманные часы остались под водой вместе с обломками корабля.

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Эти часы вновь появились в 1992 году, их нашли дайверы, исследующие остатки "Леди Элгин", которые разлетелись по дну озера на расстояние более километра.

Однако до недавнего времени не было известно, какая именно группа обнаружила часы. Соучредитель Мичиганской ассоциации по исследованию кораблекрушений, Валери ван Хест, позже подтвердила находку и установила связь артефакта с Ингрэмом. Она отметила, что их сохранности способствовали холодные условия и низкое содержание кислорода на дне озера.

Гравюра на дереве с изображением столкновения Фото: Wikipedia

Несмотря на то, что часы были обнаружены более 30 лет назад, они оставались в США до мая 2025 года. Спустя долгое время поиска владельцев, Ван Хест приобрела их и пожертвовала Бостонскому музею Гилдхолл, который как раз готовил выставку, посвященную Герберту Ингрэму. По словам Ван Хест, на тот момент в музее не было ни одного физического артефакта, связанного с ним.

Время пожертвования совпало с завершением подготовки выставки. Официальная передача состоялась в музее, который теперь включает карманные часы в качестве центрального экспоната в своей экспозиции, посвященной Ингрэму. Мероприятие также включало церемонию у статуи и могилы журналиста. Музей подтвердил историческую и культурную ценность часов для города, где Ингрэм считается выдающейся личностью.

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