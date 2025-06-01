Новый взгляд на древних врагов: как ученые превратили вредные вирусы в наших помощников

Они повсюду — на нашей коже, в наших легких и глубоко в наших кишечниках. Однако, в отличие от бактерий, которые благодаря буму пробиотиков изменили свою репутацию, вирусы по-прежнему cчитаются в значительной степени вредителями. Однако новые исследования показывают, что эта точка зрения, возможно, нуждается в пересмотре.

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Об этом пишет Salon.

Еще в 2014 году исследование, опубликованное в журнале Nature, и проведенное под руководством Кена Кэдвелла из Медицинского центра Лангоне Нью-Йоркского университета показало, что мышиный норовирус, обычно ассоциируемый с желудочно-кишечными заболеваниями, может восстанавливать здоровье кишечника у мышей, лишенных полезных бактерий. Это открытие поставило под сомнение традиционное представление о вирусах как о простых патогенах, предполагая, что они могут играть роль полезных бактерий в поддержании здоровья.

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Основываясь на этом, Национальный институт здоровья запустил программу «Виромы человека» для изучения огромного разнообразия вирусов, обитающих в организме человека и на его поверхности. Один из ее флагманских проектов, «Виромы в пространстве и времени», направлен на всестороннее картирование вирусов человека. Понимая, какие вирусы обычно присутствуют у здоровых людей, исследователи надеются выяснить их роль в изменении состояний нашего организма.

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Однако наши отношения с вирусами не носят только внешний характер. Примерно 8% всего генома человека состоит из остатков древних вирусных инфекций. Некоторые из этих встроенных вирусных генов были приспособлены для полезных целей, таких как развитие плаценты и модуляция иммунной системы.

Помимо своей естественной роли, вирусы используются в терапевтических целях. В 2015 году FDA одобрило талимоген лахерпарепвек (T-VEC), генетически модифицированный вирус герпеса, для лечения запущенной меланомы. T-VEC действует путем заражения и уничтожения раковых клеток, одновременно стимулируя иммунный ответ против опухолей, демонстрируя лечебный потенциал вирусов в медицине.

Однако изучение вирусов, связанные с модификациями для улучшения их свойств — практика, известная как исследования по усилению функций, стало предметом пристального внимания. В мае 2025 года был издан указ о прекращении федерального финансирования таких проектов, в котором были указаны опасения по поводу биобезопасности и возможности инцидентов, связанных с лабораториями.

Хотя цель запрета состоит в предотвращении будущих пандемий и утечек опасных патогенов, некоторые ученые опасаются, что чрезмерно широкие ограничения могут помешать ценным исследованиям функций вирусов и методов лечения.

По мере развития понимания учеными самой природы вирусов, развивается и признание их многогранной роли в медицине. Вирусы — это не просто предвестники и катализаторы болезней, они являются неотъемлемой частью нашей биологии, здоровья и даже потенциальных прорывов в сферах лечения заболеваний. В конце концов, стоит помнить, что сегодняшний человек обязан именно им тем, каким он есть.

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