Уникальные гавайские птицы оказались на грани вымирания: их погибелью могут стать комары

В лесах Гавайев разворачивается незаметная, но опасная и в местах критическая кризисная ситуация. Мелкие местные птицы, называемые медососами, которые не встречаются больше нигде на Земле, быстро исчезают. Среди них два вида на острове Кауаи, акикики и акекее, сталкиваются с резким сокращением популяции, в результате чего их численность сократилась более чем на 99 процентов всего за два десятилетия.

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Об этом пишет IFLScience.

Когда-то группа медососов насчитывала около 60 видов, а сейчас их осталось всего 17, и почти все они официально находятся под угрозой исчезновения, а угроза, которая над ними нависла не сбавляет темпы и продолжает истощать их популяцию.

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В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, был проанализирован геном акикики, акекее и вымершего медососа под названием поули. Исследование выявило птичью малярию как основной фактор быстрого сокращения популяции этих птиц. Другие угрозы, такие как потеря среды обитания и появление хищников, существуют уже давно, но распространение малярии напрямую связано с резким сокращением численности популяции, заявили авторы.

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Их исследование также показало, что оба исчезающих вида сохраняют относительно высокий уровень генетического разнообразия. Обычно это считается преимуществом, поскольку увеличивает потенциал популяции к адаптации к новым угрозам. Однако при столь небольшом количестве оставшихся особей это разнообразие теперь представляет собой проблему. Вредные генетические мутации, которые обычно устраняются путем размножения в больших популяциях, сохраняются, когда инбридинг становится неизбежным, что приводит к снижению выживаемости даже у птиц, не зараженных малярийным паразитом.

Усилия по борьбе с распространением болезни в настоящее время сосредоточены на подавлении популяций комаров. Это включает выпуск стерильных самцов комаров, зараженных бактерией Wolbachia, метод, который был опробован в других регионах для прерывания размножения комаров. Путем сокращения численности комаров исследователи стремятся ограничить передачу птичьей малярии, давая оставшимся птицам шанс на восстановление.

Также ведется разведение в неволе, хотя это сопряжено с определенными трудностями. Акекее оказался особенно сложным для размножения в контролируемой среде, отчасти из-за социального поведения, которое нелегко воспроизвести. Геномные данные, полученные в ходе исследования, в настоящее время используются для принятия решений по разведению, таких как спаривание особей с наименьшим генетическим сходством, чтобы снизить риск наследственных заболеваний.

Результаты исследования подтверждают эффективность текущих стратегий сохранения вида и подчеркивают необходимость использования генетических данных при планировании будущих действий. Без немедленного и постоянного вмешательства оставшиеся особи этих двух видов могут не выжить достаточно долго, чтобы адаптироваться или восстановиться естественным путем.

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