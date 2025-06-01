Ученые нашли причину низкой самооценки некоторых мужчин: всему виной оказался гормон

Беглый взгляд, едва заметный кивок, поднятый вверх большой палец — эти, казалось бы, незначительные социальные сигналы могут вызвать цепную реакцию в психике, незаметно изменяя самооценку человека. Недавно ученые выяснили, что у мужчин гормон тестостерон может усиливать эту цепную реакцию, усиливая эмоциональную значимость одобрения или неодобрения.

Related video

Об этом пишет PsyPost.

Исследование, опубликованное в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, изучало влияние тестостерона на реакцию мужчин на социальную обратную связь. Ученые ввели однократную дозу тестостерона или плацебо 120 здоровым молодым мужчинам в возрасте от 18 до 26 лет. Затем участники выполняли задание по имитации социальной оценки, предсказывая и получая обратную связь, одобрение или неодобрение, от профилей, которые они считали реальными людьми.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Без их ведома отзывы были заранее запрограммированы так, чтобы варьироваться по степени позитивности. После каждой серии взаимодействий участники оценивали свои текущие чувства самооценки, предоставляя меру ее состояния.

Важно

Половое влечение оказалось выдумкой: ученые опровергли миф о высоком уровне тестостерона

Результаты показали, что тестостерон повышает чувствительность к социальной обратной связи. Мужчины, которые получали тестостерон, демонстрировали более сильные колебания самооценки в ответ на одобрение или неодобрение по сравнению с теми, кто получал плацебо.

Компьютерное моделирование показало, что тестостерон увеличивал вес, придаваемый ожидаемой социальной обратной связи, и расхождение между ожидаемой и фактической обратной связью, известное как ошибка прогнозирования, при обновлении самооценки. Это говорит о том, что тестостерон усиливает внимание мозга к социальным результатам, делая людей более чувствительными к взлетам и падениям такой оценки, заявили авторы.

Эти результаты согласуются с теорией «социометра», которая постулирует, что самооценка функционирует как внутренний индикатор социального принятия или отторжения. Тестостерон, по-видимому, модулирует эту систему, усиливая эмоциональное воздействие социальных сигналов.

Эта модуляция может объяснить, почему тестостерон часто связывают с поведением, связанным с социальным доминированием или статусом. Если тестостерон повышает чувствительность к одобрению и отторжению, он может усиливать мотивацию к поиску положительных социальных результатов или избеганию отрицательных.

Низкая самооценка часто связана с различными проблемами, включая депрессию, тревогу и социальную изоляцию. В некоторых случаях терапия тестостероном используется для лечения перепадов настроения у мужчин с его низким уровнем. Это исследование показывает, что сочетание тестостерона с позитивной социальной средой или терапией, основанной на обратной связи, может более эффективно повысить самооценку, чем любой из этих подходов в отдельности.

Однако исследование имело и свои ограничения, предупредили авторы. Все участники были молодыми мужчинами, поэтому неясно, можно ли распространить эти результаты на женщин или пожилых людей. Кроме того, исследователи не измеряли естественный уровень тестостерона у участников перед экспериментом, что могло повлиять на реакцию людей на его дополнительный объем.

Будущие исследования могут изучить, как тестостерон влияет на социальное обучение в более естественных условиях или у людей с психическими расстройствами, связанными с низкой самооценкой. Они также могут помочь ученым понять, возникают ли подобные эффекты при воздействии других гормонов или в ответ на различные виды обратной связи, такие как похвала со стороны сверстников или критика со стороны авторитетных лиц.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.