Ученые смогли повысить шансы выживания при раке: в этом им помогла простая тренировка

Ученые давно гадали есть ли что-то еще, что может сделать человек, переживший рак толстой кишки, после перенесенной операции и химиотерапии, чтобы увеличить свои шансы на выздоровление. Впервые крупномасштабное клиническое исследование дало однозначный ответ — да, и это так же просто, как зашнуровать пару кроссовок.

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Об этом пишет STAT.

В международном исследовании CHALLENGE, проводившемся в течение 17 лет под руководством доктора Кристофера Бута из Университета Куинс в Канаде, приняли участие 889 пациентов с раком толстой кишки III стадии или II стадии с высоким риском, которые прошли стандартное лечение. Участники были случайным образом распределены либо в группу, выполнявшую структурированную программу упражнений с личным тренером, либо в группу, получавшую образовательные материалы о здоровом образе жизни.

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Результаты, представленные на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии и опубликованные в New England Journal of Medicine, были поразительными: у участников группы, выполнявшей упражнения, риск рецидива рака снизился на 28%, а общая смертность за восемь лет снизилась на 37% по сравнению с контрольной группой.

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Программа упражнений была разработана индивидуально для каждого участника с целью увеличения нагрузки на 10 MET-часов в неделю, что эквивалентно примерно трем-четырем быстрым 45-минутным прогулкам. Один MET, или метаболический эквивалент задачи - это количество энергии, которое расходует ваше тело в состоянии покоя - просто сидя в тишине.

Тренеры проводили занятия два раза в неделю в течение первых шести месяцев, а затем перешли на ежемесячные проверки в течение трехлетней программы. Этот индивидуальный подход оказался более эффективным, чем простое рекомендация пациентам вести активный образ жизни, что подчеркивает важность структурированной поддержки в мероприятиях по изменению образа жизни, заявили авторы.

Помимо снижения частоты рецидивов рака толстой кишки, в исследовании отмечено меньшее количество случаев других видов рака в группе, занимавшейся физическими упражнениями. Например, только у двух участниц развился рак груди, по сравнению с двенадцатью в контрольной группе. Хотя исследование не было предназначено для оценки этих результатов, его выводы указывают на более значимый потенциал защитного эффекта регулярной физической активности.

Доктор Памела Кунц из Йельской школы медицины подчеркнула, что это первое рандомизированное исследование третей фазы, которое продемонстрировало, что физические упражнения после лечения улучшают выживаемость без рецидива у пациентов с раком толстой кишки. Доктор Джули Гралов, главный медицинский директор ASCO, отметила, что наблюдаемые преимущества сопоставимы с преимуществами многих одобренных противораковых препаратов, но без связанной с ними токсичности.

Стоимость реализации такой программы оценивается в 3000–4000 долларов за три года, что составляет лишь небольшую часть расходов на многие методы лечения рака, существующие сегодня. Доктор Бут отметил, что, хотя официальный анализ эффективности затрат еще не проведен, доступность и значительные преимущества являются весомым аргументом в пользу включения структурированных программ физических упражнений в стандартное лечение рака.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.