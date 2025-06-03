Люди не взрываются в космосе: то, что происходит на самом деле, намного хуже

Из-за повреждения скафандра человек не взрывается в вакууме космоса, вместо этого у него закипает вода в тканях, что приводит к тому, что тело варится изнутри.

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Об этом пишет Interesting Engineering.

В фильмах часто показывают, что происходит с телом человека в космосе, когда у астронавта оказался поврежденным скафандр, или же человек без защиты попал в открытый космос. В частности, можно увидеть сцены, когда у человека вылезают глаза, раздувается тело и затем оно взрывается. Реальность менее кинематографична, но не менее смертельна.

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Тихая смерть в открытом космосе

После того, как у человека окажется поврежденным скафандр, тело не лопнет как воздушный шар, но все ткани вашего тела, содержащие воду, начнут расширяться из-за отсутствия давления. Но это не единственная проблема. Будет еще и быстрая потеря кислорода, и резкие изменения внутри тела.

Когда давление упадет до нуля, весь кислород, находящийся в легких, вырывается наружу, оставляя тело без кислорода в кровеносных сосудах. После этого человек потеряет сознание примерно через 10 секунд.

Без внешнего давления, удерживающего жидкости под контролем, вода в тканях мгновенно превратится в пар. Более глубокие кровеносные сосуды задержат кипение немного дольше благодаря внутреннему давлению. Тем не менее, поверхностные ткани и мелкие капилляры почти мгновенно закипят, что приведет к раздуванию мышц.

Расширяющиеся ткани сожмут жизненно важные кровеносные сосуды, что прекратит кровоснабжение сердца и мозга. При этом человек потеряет контроль над кишечником и мочевым пузырем.

Для того, чтобы спасти человека в таком состоянии нужно, чтобы его вернули из отрытого космоса не меньше, чем через 2 минуты. Но уже через минуту ткани и органы тела начнут сильно изменяться, а значит они могут уже не так хорошо функционировать.

Ученые говорят, что смерть человека в космосе в результате повреждения скафандра наступит менее чем через две минуты. В итоге человек превратится в труп, который вращается вокруг Земли.

Заморозка тела человека в космосе

Иногда в фильмах показывают, что при нахождении в открытом космосе без скафандра или же когда он поврежден, тело человека покрывает иней или лед.

Ученые говорят, что космос холодный, потому что пустой. Где почти нет молекул и их движения, там мало тепла. Но ученые говорят, что замерзание тела человека не наступит мгновенно, а для этого потребуется некоторое время.

Изначально замерзнут нос и рот из-за выходящего пара, а затем остальное тело. Но к этому времени человек уже умрет, а потому это уже не будет для него иметь значения.

Радиация в космосе убивает, но не сразу

Распространенное заблуждение заключается в том, что воздействие космической радиации приведет к немедленной смерти человека, если у него нет защиты. Хотя космическая радиация опасна, ее последствия более коварны.

В космосе человека не защищает земная атмосфера или магнитное поле, а потому астронавты получают повышенный уровень радиации из-за ионизирующего излучения, ультрафиолетовых солнечных лучей, солнечных частиц и галактических космических лучей. Эти высокоэнергетические частицы могут проникать в ткани тела, что приводит к повреждению ДНК, повышению риска рака и потенциальным сердечно-сосудистым и неврологическим проблемам в течение длительного времени.

Хотя ультрафиолетовое излучение может вызывать ожоги, а длительное воздействие ионизирующего излучения увеличивает риск для здоровья, эти эффекты не приводят к немедленной смерти в космосе.

Без скафандра никуда

Люди могут выжить во время кратковременного пребывания в открытом космосе без скафандра, а иначе падение давления и отсутствие кислорода превратят человека в труп за пару минут. При этом человек не взорвется, а будет заметно опухать. И замерзание организма также не наступит сразу. Но только в течение 10 секунд человек будет понимать, что с ним начали происходить необратимые изменения.

Конечно, эти процессы не выглядят впечатляюще в кино, а потому режиссеры фильмов пытаются сделать ужасную смерть в космосе более зрелищной. Но на самом деле это тихая смерть, а потому без скафандра нельзя находиться в открытом космосе, чтобы не умереть быстро таким образом.

Фокус уже писал о том, что произойдет с телом человека, который умер на поверхности Луны.

Также Фокус писал о том, что физики создали новый способ управления отдельными атомами и поместили их в состояние гиперзапутанности. Данный научный прорыв может способствовать созданию новых форм квантовых вычислений и появлению достижений в квантовом моделировании, которое поможет раскрыть некоторые загадки физики.