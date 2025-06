Ученые смогли заранее обнаруживать осложнения при родах: подсказкой стало сердце ребенка

Последние часы беременности являются испытанием на выносливость как для матери, так и для ребенка. По мере продвижения родов сердце ребенка должно выдерживать стресс от схваток, которые периодически снижают поступление кислорода. Хотя большинство плодов адаптируются без проблем, некоторые могут испытывать трудности, которые ученые недавно научились выявлять еще до появления ребенка на свет.

Недавнее исследование, опубликованное в BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, проливает свет на эту критическую фазу. Под руководством профессора Туллио Ги из Католического университета Святого Сердца в Риме исследователи изучили прогностическую ценность оценки сердечной деятельности плода в начале родов. Команда ученых сосредоточилась на оценке способности сердца выдерживать стресс, вызванный родами.

В исследовании, в котором участвовали 208 беременных женщин, использовалось двухмерное ультразвуковое сканирование для получения подробных изображений четырех камер сердца плода. Эти изображения подвергались анализу с помощью спекл-трекинга, метода, который измеряет деформацию миокарда, то есть то, как сердечная мышца растягивается и сокращается.

Особое внимание ученых уделялось правому желудочку, который играет ключевую роль в кровообращении плода. Результаты нового исследования показали, что увеличение деформации в этой камере коррелирует с более высокой вероятностью оперативного родоразрешения из-за подозрения на дистресс плода (роды со сторонней помощью врачей при опасности для ребенка).

Это открытие имеет большое значение, поскольку предлагает потенциальную систему раннего предупреждения подобных осложнений, заявили авторы. Выявляя плодов, которые могут плохо переносить роды, медицинские работники могут принимать обоснованные решения о способе родоразрешения, потенциально выбирая кесарево сечение или другие методы, чтобы снизить риски. Такие проактивные меры могут снизить частоту внутриутробных гипоксических повреждений, которые связаны с долгосрочными неврологическими осложнениями.

Традиционные методы мониторинга, такие как кардиотокография (КТГ), имеют ограничения в прогнозировании дистресса плода, заявили авторы. Интеграция передовых методов визуализации, как показано в этом исследовании, может повысить точность оценок во время родов. Однако внедрение таких технологий потребует обучения и ресурсов, которые варьируются в зависимости от медицинских учреждений, предупредили они.

Медицинское сообщество продолжает искать способы улучшения исходов для матери и плода во время родов, а это исследование подчеркивает важность ранней и точной диагностики потенциальных осложнений. Сосредоточив внимание на реакции сердца на этот процесс, врачи могут быть лучше подготовлены для обеспечения более успешного рождения детей по всему миру.

