Ученые проверили отчеты о росте количества случаев СДВГ на правдивость: что они обнаружили

Внезапный рост числа людей, у которых диагностируется синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), вызвал как любопытство, так и беспокойство среди ученых. Некоторые считают это давно назревшим событием, а другие опасаются, что это отражает тенденцию к чрезмерной медикализации обычного повседневного поведения. Что на самом деле стоит за этим феноменом, попытались выяснить исследователи.

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Об этом пишет The i Paper.

В период с 2000 по 2018 год в Великобритании наблюдался заметный рост числа диагнозов СДВГ, особенно среди детей и молодых взрослых. Например, среди мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет процент диагностированных с СДВГ вырос с 1,4% до 3,5%, а тех, кто получает лекарства, увеличился с 0,6% до 2,4% . Наиболее значительный относительный рост наблюдался среди взрослых: за тот же период диагнозы у мужчин в возрасте от 18 до 29 лет выросли примерно в 20 раз, а количество выписанных рецептов — почти в 50 раз.

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Несмотря на эти растущие цифры, недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of Affective Disorders, показало, что фактическая распространенность СДВГ не изменилась значительно. Систематический обзор, проведенный Королевским колледжем Лондона, в котором были проанализированы 40 исследований за период с 2020 по 2024 год, не выявил существенного увеличения числа случаев СДВГ в таких странах, как США, Канада и Швеция. Это указывает на то, что рост числа диагнозов может быть связан скорее с повышением осведомленности и снижением стигматизации, чем с реальным увеличением частоты встречаемости этого заболевания.

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Большую роль в частоте разговоров об осложнении сыграло и растущее признание СДВГ среди взрослых людей. Исторически рассматриваемый как детское расстройство, СДВГ теперь все чаще диагностируется у взрослых, особенно у женщин. Так, Кэролайн Уильямс была диагностирована с СДВГ лишь в 48 лет после многих десятилетий борьбы с концентрацией внимания и организацией. Теперь этот диагноз может дать ей ясность и облегчение, подтверждая реальные проблемы, которые ранее приписывались личным недостаткам.

Предполагается, что социальные факторы, такие как влияние социальных сетей, способствуют росту числа диагнозов СДВГ. Некоторые считают, что такие платформы, как TikTok, с их быстрой доставкой контента, влияют на продолжительность внимания. Однако эксперты предостерегают от установления прямых причинно-следственных связей.

Профессор Филипп Шоу из Королевского колледжа Лондона отмечает, что, хотя существует интерес к потенциальным эффектам цифровой многозадачности, неясно, приводит ли использование социальных сетей к симптомам СДВГ или же люди с проблемами внимания более склонны к использованию таких платформ.

Пандемия COVID-19, которая нарушила привычный уклад жизни и учебную среду, также подозревалась в влиянии на показатели СДВГ. Однако исследования не выявили значительных изменений в показателях диагностики во время пандемии в нескольких странах . Это говорит о том, что, хотя пандемия затронула многие аспекты жизни, она, возможно, не оказала прямого влияния на распространенность СДВГ.

Таким образом, рост числа диагнозов СДВГ, по-видимому, в большей степени отражает изменения в обществе, такие как повышение осведомленности, снижение стигматизации и расширение диагностических критериев, чем фактический рост распространенности этого заболевания, подытожили исследователи. Этот сдвиг подчеркивает важность понимания СДВГ как спектра и признания разнообразия переживаний людей, страдающих этим заболеванием.

Ранее Фокус писал о том, что пожилых людей, страдающих от СДВГ, попросту не учитывают в статистике. Старшие люди, страдающие от серьезного расстройства, зачастую, попросту не учитываются в результатах научных работ, не получая необходимые диагностику и лечение, показало исследование.

Также Фокус писал о том, что передозировка лекарствами от СДВГ становится все более частой. Тревожные результаты последнего исследования говорят, что в год происходило почти 4 000 случаев передозировки среди молодого населения в одних лишь США.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.