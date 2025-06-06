Открыт способ борьбы с опасной передозировкой, не имеющий побочек: что предложили ученые

Передозировки, вызванные фентанилом, по-прежнему доминируют в статистике смертей, связанных с опиоидами, во многих странах мира. Службы экстренной помощи обычно полагаются на налоксон — быстродействующее противоядие, которое блокирует опиоидные рецепторы в мозге но имеет ряд побочек. Однако недавно ученые обнаружили более безопасный способ спасения.

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Об этом пишет WashU Medicine.

Хотя такие препараты как налоксон эффективны для устранения дыхательной депрессии, они также вызывают внезапные и тяжелые симптомы абстиненции, которые многие выжившие описывают как насильственные, болезненные и вызывающие глубокую дезориентацию. Эта травматическая реакция может отбить у людей желание вызывать помощь, снижая шансы на выживание в будущих инцидентах.

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Недавнее исследование, опубликованное в журнале eLife исследователями из лаборатории Morón-Concepción при Медицинской школе Вашингтонского университета, предложило другой способ лечения передозировок опиоидов. Под руководством доктора Хосе Морона-Консепсьона и доктора Брайана Руйла команда исследовала действие соединения под названием налоксон-метиодид, которое химически сходно с налоксоном, но не проникает в мозг. Вместо этого оно действует только на опиоидные рецепторы, расположенные в организме, за пределами центральной нервной системы.

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Исследования, проведенные на животных, показали, что налоксон метиодид может обратить вспять эффекты фентанила, такие как замедление дыхания, не вызывая типичных симптомов острой абстиненции. Поскольку эта версия препарата не проникает в мозг, она не прерывает нервную активность, вызывающую такие внезапные и неприятные эффекты, как тошнота, боль и возбуждение, которые обычно вызываются традиционным налоксоном.

Все дело в том, что опиоидные рецепторы находятся не только в мозге. Многие из них обнаруживаются в других частях тела, в том числе в нервах, которые помогают контролировать дыхание. Фентанил также воздействует на эти периферические рецепторы, способствуя дыхательной недостаточности. Исследование показало, что, воздействуя на эти внешние участки, метиодид налоксона может восстановить нормальную дыхательную функцию, не вызывая нейрологических цепных реакций, лежащих в основе симптомов абстиненции.

Этот метод открывает возможность будущего, в котором лечение передозировки не будет сопровождаться такими серьезными побочными эффектами, заявили ученые. Для общественного здравоохранения это важно, поскольку может помочь уменьшить стигматизацию и страх, связанные с неотложной помощью при передозировке опиоидов, что потенциально сделает людей более склонными обращаться за помощью. Поскольку метиодид налоксона основан на существующем лекарственном препарате, он также может быть проще внедрен в реальную практику после прохождения клинических испытаний.

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