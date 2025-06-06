Ученые узнали, как мозг отличает реальность от бреда: это поможет им лечить тяжелые болезни

Мимолетная мысль, яркая мечта или внезапное воспоминание — эти образы часто кажутся такими же реальными, как и окружающий нас мир. Однако мозг обычно беспрепятственно различает выдумку и осязаемое. Однако при некоторых психических заболеваниях, эта грань стирается, но недавнее исследование указало ученым нейронные механизмы, которые помогают поддерживать это важное различие.

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Об этом пишет University College London.

В исследовании, опубликованном в журнале Neuron, доктор Надин Дейкстра и ее коллеги изучили, как мозг различает реальное восприятие и наше яркое воображение. Их работа была сосредоточена на веретенообразной извилине, области, расположенной на нижней стороне височной доли, известной своей ролью в обработке зрительной информации.

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Участникам были представлены слабые визуальные образы, встроенные в шумный фон, и им было предложено определить, присутствует ли образ в последнем. Одновременно им было предложено представить себе определенные образы и оценить яркость этих ментальных образов. Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) отслеживала активность мозга на протяжении всего задания.

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Результаты показали, что когда участники ярко представляли себе узоры, веретенообразная извилина демонстрировала повышенную активность, схожую с той, которая наблюдалась при просмотре реальных узоров. Эта повышенная активность иногда приводила к тому, что участники сообщали о видении узоров, которые физически не присутствовали, что указывало на смешение воображения и реальности.

Обычно веретенообразная извилина демонстрирует более сильную активность при реальном восприятии, чем при воображении, что помогает нам различать эти два состояния. Однако интенсивные ментальные образы могут усиливать ее активность, затрудняя это различение, предположили авторы.

Дальнейший анализ выявил роль передней островковой доли, области префронтальной коры, связанной с принятием решений и самосознанием. Когда участники считали, что видели узор, независимо от его фактического наличия, как веретенообразная извилина, так и передняя островковая доля демонстрировали синхронизированную активность. Это указывает на наличие совместной сети, в которой сенсорная обработка и когнитивные функции высшего порядка сходятся для оценки реальности информации.

Эти выводы могут иметь большие последствия для понимания психических заболеваний, характеризующихся галлюцинациями или бредом. Определив нейронные корреляты, участвующие в различении реальности и воображения, исследование предлагает потенциальные пути для разработки диагностических инструментов и терапевтических вмешательств при таких расстройствах, как шизофрения.

Также авторы заявили, что исследование может способствовать прогрессу в области технологий виртуальной реальности, обеспечивая следующий уровень различимости симулированных переживаний от реальных.

Важным аспектом исследования является его согласованность с вычислительными моделями, предсказавшими, как мозг различает внутренне генерируемые переживания и внешние стимулы. Наблюдаемые паттерны мозговой активности соответствовали этим моделям, что подтверждает достоверность результатов.

Это исследование подчеркивает удивительную способность нашего мозга балансировать на тонкой грани между реальностью и воображением, не впадая в крайности. Понимание такой необычной нейронной динамики, которая определяет это различие, не только углубляет знания ученых о когнитивных процессах в самом сложном органе во Вселенной, но и открывает множество путей для инноваций в лечении психических заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, что ученые связали развитие шизофрении с концентрацией витамина D у матери. Исследование показало, что корни шизофрении могут быть связаны с уровнем материнского витамина D, который играет важную роль в формировании клеток, ответственных за выработку дофамина.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.