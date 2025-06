Психолог рассказал, как разорвать порочный круг вечных споров в семье: существует 2 метода

В романтических отношениях то, что кажется знакомым, не всегда хорошо. Некоторые пары повторяют одни и те же споры, переживают взлеты и падения и вновь и вновь испытывают те же разочарования, каждый раз веря, что на этот раз все наконец-то наладится. Но когда эмоциональные рутины становятся неотличимыми от эмоциональных колеи, проблема может заключаться не в том, из-за чего идет ссора, а в том, как она бессознательно повторяется.

Эта концепция лежит в основе обзора, опубликованного в журнале The Journal of Psychotherapy Practice and Research, в котором исследователи предложили модель, объясняющую, почему люди, пережившие травму, часто повторяют старые эмоциональные паттерны в своих текущих отношениях, рассказывает психолог Марк Треверс.

Опираясь на психодинамическую теорию, ученые классифицировали повторения травм по четырем основным типам: попытки овладеть или контролировать прошлую боль, защитные поведения для сохранения психологической стабильности, искаженное мышление и эмоциональная дисрегуляция, а также борьба за идентичность, связанная с низкой самооценкой. Эти повторения не являются преднамеренными, но часто возникают из-за глубоко скрытых эмоциональных потребностей, которые остались неудовлетворенными.

Треверс предложил рассмотреть человека, который в детстве был эмоционально заброшен. Во взрослом возрасте он может повторно влюбляться в эмоционально недоступных партнеров. Это не потому, что ему нравится, когда его игнорируют, а потому, что его нервная система научилась отождествлять тоску со связью.

В таких отношениях спокойствие может вызывать подозрение, даже пустоту, в то время как эмоциональная дистанция, непоследовательность или хаос, как ни парадоксально, могут вызывать ощущение близости. То, что начинается как связь, основанная на общей травме, может превратиться в замкнутый круг привычности, где дистресс становится чем-то привычным.

Чтобы прервать эти циклы, Треверс предлагает наблюдать, какие эмоциональные роли партнеры склонны играть повторно. Один из них всегда пытается исправить ситуацию, а другой дистанцируется? Наполнены ли тихие моменты между ними напряжением, а не покоем? Эти вопросы показывают, решает ли пара конфликты в реальном времени или повторяет сценарии, написанные давно. Чтобы распознать такие паттерны, часто необходимо замедлиться, задать сложные вопросы и быть открытым к возможности того, что текущая динамика может быть вызвана нерешенными личными историями, а не только действиями другого человека.

Еще один уровень этих взаимодействий — это то, как управляются эмоции во время разногласий. Исследование, посвященное регулированию эмоций во время конфликта, опубликованное в журнале Journal of Social and Personal Relationships, показало, что люди, практикующие «когнитивную переоценку», что, по сути, являет собой переосмысление проблемы в более конструктивном ключе, могли вспомнить больше содержания разговора, что свидетельствует о более ясном мышлении и более глубоком понимании партнеров.

Между тем, те, кто подавлял свои эмоции, запомнили меньше того, что было сказано, и больше того, как плохо они себя чувствовали, выяснили ученые. Подавление не устранило конфликт, а только усложнило его разрешение.

Партнеры, которые могут отступить и спросить себя, чему их учит разногласие, а не чем оно угрожает, с большей вероятностью останутся вместе, несмотря на конфликты. Когда эмоции можно выражать конструктивно, а не сдерживать, оба человека сохраняют более четкое воспоминание о дискуссии и чувствуют себя менее отчужденными после нее. Создание эмоциональной безопасности, даже во время конфликта, становится ключом к преобразованию циклов напряженности в разговоры, которые укрепляют близость, а не разрушают ее, говорит Треверс.

В более широком масштабе здоровье отношений часто зависит от того, построены ли эмоциональные связи на общих ценностях или на взаимных ранах. Травматические связи могут казаться интенсивными и даже романтичными, но их основа нестабильна. Как однажды заметила терапевт по отношениям и исследователь доктор Джудит Херман, исцеляющие отношения — это не обязательно те, которые повторяют прошлое, а те, которые бросают ему вызов. Стабильные отношения могут не давать такого адреналинового кайфа, как дисфункциональные, но они предлагают нечто более важное: доверие, которое не нужно постоянно проверять.

