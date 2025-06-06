Мозг миллионов людей оказался в опасности: по словам ученых не помогут даже упражнения

Нами часто остается незамеченным, как время уходит в часах бездействия — минуты без движения складываются в дни сидения. Будь то на диване, перед компьютером или за рулем, физическая инертность незаметно проникла в современную жизнь. Но в то время как мир сосредоточился на подсчете шагов и посещении тренажерного зала, на горизонте появилась новая проблема: последствия недостаточной физической активности в течение остальной части дня.

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Об этом пишет Health.

Опубликованное в журнале Alzheimer’s and Dementia новое исследование, проведенное под руководством доктора Мариссы Гогниат из Университета Питтсбурга предполагает, что длительное сидение и лежание в бодрствующем состоянии может быть не просто безобидной привычкой.

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В научной работе исследователей участвовали 404 пожилых человека, которые в течение недели носили устройства для отслеживания активности, похожие на смарт-часы, и в течение семи лет проходили МРТ головного мозга и нейропсихологическое тестирование. По словам доктора Прабхи Сиддарта, исследовательницы-статистика из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, эти результаты подтверждают растущую обеспокоенность тем, что сидячий образ жизни может самостоятельно увеличить риск развития болезни Альцгеймера — даже среди тех, кто регулярно занимается физическими упражнениями.

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Обычный герпес окончательно связали с болезнью Альцгеймера: что показало исследование

Сканирование мозга и когнитивные оценки показали, что люди, которые проводили больше всего времени в бездействии, в среднем около 13 часов в день, демонстрировали тревожную тенденцию. Эти участники показывали худшую эпизодическую память, более низкие результаты по многим когнитивным тестам и значительное сокращение объема областей мозга, которые, как уже известно, уязвимы при болезни Альцгеймера.

Эти эффекты сохранялись независимо от того, сколько физических упражнений они выполняли в остальное время. Однако эта связь была еще сильнее у тех, кто был носителем определенного генетического варианта, APOE-е4, связанного с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, что усиливает такую вероятность у людей с семейной историей этого заболевания.

Несоответствие между физической активностью и сидячим образом жизни на первый взгляд может показаться противоречивым. Однако доктор Сиддарт объяснила важный нюанс: польза от 30-минутной тренировки не может просто стереть биологические последствия бездействия в течение остальных 15 или более часов бодрствования. Здесь могут играть роль несколько биологических механизмов.

Известно, что длительные периоды бездеятельности нарушают кровообращение в мозге, изменяют метаболизм глюкозы и липидов, усиливают системное воспаление и снижают синаптическую пластичность — гибкость мозга в формировании и реорганизации нейронных связей. Со временем эти изменения могут приблизить мозг к нейродегенерации, независимо от того, сколько человек занимается физическими упражнениями.

Однако ситуацию с исследованием усложняет то, что участники были в основном хорошо образованными, физически активными и белыми людьми, что вызывает вопросы о том, как эти результаты можно перенести на более широкие группы населения планеты. Люди из разных расовых и социально-экономических слоев, особенно те, кто имеет меньший доступ к ресурсам здравоохранения, могут подвергаться еще более выраженным рискам.

Как отметила доктор Сиддарт, будущие исследования должны включать эти недопредставленные группы, чтобы составить более полную картину того, как ежедневная физическая активность, или ее отсутствие, влияет на здоровье мозга в разных сообществах.

Gо данным Всемирной организации здравоохранения, более 80% подростков и 27% взрослых во всем мире ведут недостаточно активный образ жизни. Учитывая, что к 2050 году количество случаев болезни Альцгеймера в одних лишь США, по прогнозам, почти удвоится, исследователи утверждают, что необходимо изменить подход к обсуждению вопросов здоровья мозга. Больше не достаточно просто поощрять ежедневные физические упражнения.

Прерывание неподвижности, с помощью растяжки, прогулок или просто более частого стояния, может стать важным шагом на пути к сохранению памяти и когнитивных функций с течением времени, заявили ученые.

Ранее Фокус писал о том, как чистка зубов помогает выявить болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера имеет самые различные симптомы, одним из которых является увядание моторных функций, которые запросто могут проявляться в самых обыденных действиях.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.