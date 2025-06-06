Первая за целое столетие: ученые обнаружили в дикой природе редчайшую орхидею

На протяжении почти столетия орхидея «Венерин башмачок» (Cypripedium calceolus) была призраком ботанического прошлого Великобритании, ее ярко-желтый мешочек и бордовые лепестки запомнились только по старым полевым заметкам и выцветшим иллюстрациям. Однако на фоне последних изменений в природе, ученые обнаружили, что этот вымирающий цветок, кажется, получил второе дыхание.

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Об этом пишет The Independent.

Когда-то широко распространенное в северной Англии, это поразительное полевое растение исчезло из ландшафта, став жертвой викторианской эпохи коллекционирования растений и повсеместного уничтожения среды обитания. Его исчезновение оставило пустоту в сельской местности и напоминание о хрупкости природы перед лицом человеческих амбиций.

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В 1930 году в Йоркширских Далах была обнаружена одинокая орхидея «дамская туфелька», что дало начало многолетней работе людей по ее сохранению. Волонтеры охраняли место ее нахождения, а ученые приступили к кропотливой работе по размножению. К 1990-м годам была создана совместная инициатива с участием Йоркширского фонда дикой природы, Natural England, Королевских ботанических садов Кью, Национального фонда, Plantlife и Ботанического общества Великобритании и Ирландии.

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Целью инициативы было возвращение орхидеи в ее прежние места обитания. Сеянцы выращивались в Кью с использованием передовых технологий, затем их выращивали волонтеры, а затем высаживали в тщательно выбранных местах на севере Англии.

Недавно на месте реинтродукции растения была обнаружена естественно проросшая орхидея — первый подобный случай за почти 100 лет. Это открытие показало, что высаженные растения успешно размножились в дикой природе, что стало важной вехой в проекте по сохранению этого вида.

Восстановление популяции орхидеи «Венерин башмачок» — это не только триумф и шанс на жизнь для этого конкретного вида, но и свидетельство эффективности совместных усилий научного сообщества по сохранению природы. Проект продемонстрировал, что при постоянной приверженности можно восстановить виды, которые когда-то были на грани исчезновения.

Эта монументальная победа в мире растений, особенно на фоне климатических изменений, подчеркивает всю важность защиты и восстановления естественных сред обитания. Она демонстрирует потенциал успешной охраны природы, когда объединяются наука, преданность делу и участие сообщества. Похоже, что спустя долгие годы труда, это растение получило второй шанс на процветание.

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