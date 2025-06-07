Найден способ лечения болезни, вызывающей раннее старение: ключом стала витаминная добавка

Старение – это неизбежная часть жизни, но для некоторых оно наступает слишком рано. Не последнюю роль в этом играет редкий и опасный синдром. В связи с ограниченными возможностями его лечения, недавние результаты клинических испытаний дают проблеск надежды несчастным, страдающим от этого заболевания.

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Об этом пишет Chiba University.

Синдром Вернера (СВ) – редкое генетическое заболевание, ускоряющее процесс старения, в результате чего люди в возрасте всего двадцати лет демонстрируют признаки, обычно ассоциируемые с гораздо более пожилым возрастом. Симптомы включают седение волос, катаракту, диабет и тяжелые кожные язвы, что часто приводит к преждевременной смерти из-за сердечно-сосудистых осложнений или рака.

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Под руководством доцента Масая Косизака исследовательская группа провела годичное двойное слепое плацебо-контролируемое перекрестное испытание с участием девяти пациентов с СВ в Университете Чиба, Япония, в сотрудничестве с Niagen Bioscience, опубликованное в журнале Aging Cell.

Важно

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Участники ежедневно получали дозу 1000 мг никотинамид-рибозида (NR), производного витамина B3, известного своим способностью повышать уровень никотинамидадениндинуклеотида (NAD+), молекулы, необходимой для производства клеточной энергии и репарации ДНК.

Результаты показали, что прием NR привел к значительному улучшению жесткости артерий, уменьшению размера кожных язв и замедлению снижения функции почек, и все это без серьезных побочных эффектов.

Эти результаты основываются на более ранних исследованиях лаборатории Бора, проведенных в 2019 году, в которых было установлено, что истощение NAD+ является фактором, способствующим прогрессированию СВ. В том исследовании было показано, что увеличение NAD+ восстанавливает функцию митохондрий и ограничивает ускоренное старение в модельных организмах. Успех текущего клинического испытания на людях подчеркивает потенциал NR в качестве терапевтического средства для лечения СВ.

Помимо борьбы с СВ, NR продемонстрировал преимущества и в других сферах. Клинические испытания показали, что добавки NR могут смягчить хроническое воспаление, улучшить метаболические нарушения и увеличить мышечную силу у различных групп населения . Его роль в повышении уровня NAD+ делает его кандидатом для лечения множества возрастных заболеваний, считают авторы.

Воздействуя на основные механизмы старения на клеточном уровне, добавки NR предлагают потенциальную стратегию не только для лечения СВ, но и для продления здоровой жизни более широких групп населения. Как отмечает доктор Косизака, эти результаты могут открыть путь для новых методов лечения, которые улучшат качество жизни людей, страдающих не только от от преждевременного старения, но и от других распространенных возрастных заболеваний.

Хотя для подтверждения этих результатов в более крупных группах необходимо провести дополнительные исследования, текущая научная работа уже стала значительным шагом вперед для медицины. Для людей, борющихся с проблемами СВ, добавки NR могут стать значительным прорывом в лечении, давая им надежду, которой раньше фактически не было.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

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