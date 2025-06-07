Поворотный момент в истории человечества: ученые рассказали, зачем люди начали добывать огонь

В нашей обширной истории некоторые инновации выделяются как поворотные моменты для всего человечества. Среди них использование огня выступает в качестве преобразующей силы, изменившей траекторию развития наших предков. Хотя в традиционном представлении первоначальное использование огня часто связывают с приготовлением пищи, недавнее исследование предложило альтернативную точку зрения.

Related video

Об этом пишет IFLScience.

Исследование, проведенное доктором Мики Бен-Дором и профессором Раном Баркаем из факультета археологии и древних культур Ближнего Востока Тель-Авивского университета, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, предположило, что ранние люди, в частности Homo erectus, использовали огонь в первую очередь для консервирования мяса и защиты от хищников, а не для непосредственного приготовления пищи.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Анализируя девять археологических памятников, датируемых периодом от 1,8 миллиона до 800 000 лет назад, в том числе в Африке, Испании и израильских Гешер-Бенот-Яаков и Эврон-Кварри, исследователи обнаружили постоянное присутствие останков крупных животных, таких как слоны и бегемоты, без сопутствующих доказательств приготовления их костей.

Важно

Раскрыли далеко идущие связи: археологи нашли элитарные гробницы бронзового века на Кипре

Исследование предполагает, что значительное содержание калорий в мясе этих крупных животных делало его ценным ресурсом, который необходимо было сохранять. Например, мясо и жир одного слона могли прокормить группу из 20–30 человек в течение более месяца. Чтобы предотвратить порчу и отпугнуть падальщиков, ранние люди, вероятно, использовали огонь для копчения и сушки мяса, продлевая его срок хранения и обеспечивая стабильное снабжение группы пищей.

Эта теория ставит под сомнение давнюю «гипотезу приготовления пищи», согласно которой появление приготовления пищи привело к физиологическим изменениям у ранних людей, таким как уменьшение размера пищеварительной системы и увеличение размера мозга. Вместо этого, исследования Бен-Дора и Баркая подчеркивают использование огня в совершенно других целях, предполагая, что приготовление пищи могло быть вторичным преимуществом, которое появилось уже позже.

Исследователи также подчеркивают значительные усилия, необходимые для сбора топлива, розжига и поддержания огня, подразумевая, что ранним людям нужна была веская причина для этого. Необходимость сохранять большие количества мяса и защищать его от других хищников послужила такой мотивацией, считают авторы.

Эта точка зрения согласуется с более широкой теорией, разработанной теми же исследователями, которая связывает различные доисторические явления с зависимостью ранних людей от калорий, получаемых от крупных животных, и последующим сокращением размеров охотничьих животных с течением времени.

Таким образом, это исследование предлагает более глубокое понимание раннего использования огня, подчеркивая его роль в консервации мяса и защите от хищников. Такие выводы не только меняют наше представление о поведении доисторических людей, но и показывают все адаптивные стратегии, которые наши предки использовали для выживания в своей среде.

Ранее Фокус писал о том, как именно исчезла перуанская культура Чавин. Проведя исследование останков 67 людей, ученые сделали жуткое открытие.

А также Фокус рассказывал о странном сооружении, которое обнаружили французские археологи. Ученым неизвестно, кто и зачем его построил.