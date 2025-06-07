Принимающие семаглутид люди могут ослепнуть: что обнаружили ученые в популярных препаратах

Оземпик и вегови, которые когда-то хвалили за их преобразующий эффект, теперь находятся под пристальным вниманием врачей из-за редкого, но серьезного заболевания глаз. Новое исследование побудило регулирующие органы пересмотреть их профили безопасности.

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Об этом пишет SAMAA.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) недавно определило неартериитную переднюю ишемическую оптическую нейропатию (NAION) как «очень редкий» побочный эффект семаглутида, активного ингредиента препаратов оземпик и вегови.

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NAION — это заболевание, характеризующееся внезапной потерей зрения из-за снижения кровотока к зрительному нерву. Комитет по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) EMA пришел к выводу, что это может затронуть до одного из 10 000 человек, принимающих семаглутид в течение как минимум одного года. Этот вывод был сделан после анализа данных клинических испытаний, постмаркетингового наблюдения и медицинской литературы.

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Несколько крупномасштабных исследований подтвердили эту связь. Одно когортное исследование, опубликованное в журнале JAMA Ophthalmology, с участием более 3 миллионов пациентов с диабетом 2 типа показало, что у тех, кто принимал семаглутид, риск развития NAION после двух лет лечения был более чем в два раза выше, чем у тех, кто принимал другие лекарства . Другое исследование показало, что риск NAION был значительно выше у пациентов с диабетом и гипертонией, принимавших

В ответ на эти результаты EMA рекомендовало обновить информацию о препаратах, содержащих семаглутид, с целью включения NAION в качестве побочного эффекта, встречающегося очень редко. Пациентам, у которых во время приема этих препаратов наблюдается внезапная потеря зрения или быстрое ухудшение зрения, рекомендуется немедленно обратиться к врачу. В случае подтверждения NAION рекомендуется прекратить лечение семаглутидом.

Компания Novo Nordisk, производитель этих препаратов, заявила, что, хотя она будет сотрудничать с EMA в целях обновления этикеток, клинические испытания и постмаркетинговые исследования не установили окончательно причинно-следственную связь между семаглутидом и NAION. Компания утверждает, что соотношение пользы и риска семаглутида остается благоприятным.

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