Ученые назвали предел жизни человека и преграды на пути к нему: в этом им помогли древние люди

На протяжении веков человечество стремилось к осуществлению мечты о продлении жизни, начиная с древних мифов и заканчивая современной наукой. Несмотря на то, что мы добились значительных успехов в увеличении средней продолжительности жизни, вопрос о том, есть ли предел тому, как долго может жить человек, остается открытым. В ответе на него ученые обратились к нашему прошлому.

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Об этом пишет IFLScience.

В 2019 году исследователи из австралийской организации CSIRO представили новый подход к оценке продолжительности жизни древних людей с помощью паттернов метилирования ДНК — метод, получивший название "прогнозируемые часы жизни". Их анализ, опубликованный в журнале Scientific Reports, показал, что неандертальцы и денисовцы имели среднюю продолжительность жизни около 37,8 лет, что очень похоже на ранних Homo sapiens. Это открытие подчеркивает важную роль, которую играют окружающая среда, образ жизни и достижения медицины в продлении жизни человека за пределы наших генетических предрасположенностей.

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Сегодня средняя продолжительность жизни в развитых странах составляет около 83 лет для мужчин и 89 лет для женщин. Однако недавние исследования показывают, что эти цифры могут представлять собой плато. Например, исследование, опубликованное в Nature Aging, показало, что для увеличения продолжительности жизни даже на один год теперь требуется существенное снижение смертности во всех возрастных группах — это резко контрастирует с началом 20-го века, когда небольшие улучшения приносили более значительные результаты.

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Рекорд по самой длительной подтвержденной продолжительности жизни человека по-прежнему принадлежит Жанне Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня. Несмотря на прогресс в области здравоохранения и улучшение условий жизни, с момента ее смерти в 1997 году никто не превзошел этот рубеж. Некоторые ученые утверждают, что это свидетельствует о естественном пределе долголетия человека, который, возможно, составляет около 125 лет.

Напротив, другие исследователи считают, что нет окончательного верхнего предела продолжительности жизни человека. Исследование, опубликованное в базе данных arXiv в котором анализировались данные о смертности людей старше 110 лет, показало, что вероятность смерти в течение года остается постоянной и составляет около 47%, что указывает на отсутствие фиксированного максимального возраста. Эта точка зрения предполагает, что теоретически люди могут жить дольше, чем показывают текущие рекорды, хотя вероятность этого уменьшается с

В перспективе все большее распространение получает концепция "скорости ухода от долголетия". Эта идея предполагает, что если медицинские достижения смогут продлить продолжительность жизни быстрее, чем проходит время, то люди теоретически смогут достичь бесконечной продолжительности жизни. Хотя это остается предположением, продолжающиеся исследования в области антивозрастных терапий и регенеративной медицины продолжают раздвигать границы возможного.

Таким образом, хотя за последнее столетие мы значительно продлили продолжительность жизни человека, продолжаются споры о том, существует ли ее естественный предел. По мере развития науки возможность дальнейшего продления нашей жизни остается открытым и интригующим вопросом для науки и человечества.

Ранее Фокус писал об обнаружении двух факторов, заставляющих нас стареть раньше. Новое исследование предполагает, что на скорость нашего старения также влияет место, где мы живем.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили лекарство от давления, увеличивающее продолжительность жизни. Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.

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