Ученые назвали главного опасного паразита 21 столетия: он постоянно у нас перед глазами

Вши, блохи и ленточные черви издавна являются нежелательными спутниками человечества, питаясь нашим телом, не давая ничего взамен. Но в эпоху цифровых технологий появился новый вид паразитов, которые не ползают и не кусают, а жужжат, пищат и вибрируют, проникая в нашу повседневную жизнь. Этот современный захватчик имеет гладкий корпус со стеклянной передней панелью и создан, чтобы быть незаменимым.

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Об этом пишет The Conversation.

В недавней научной статье, опубликованной в Australasian Journal of Philosophy, Рэйчел Л. Браун из Австралийского национального университета и Роб Брукс из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее утверждают, что смартфоны демонстрируют паразитическое поведение. Проводя параллели с эволюционной биологией, они предполагают, что смартфоны, подобно традиционным паразитам, извлекают выгоду из своих хозяев — нас — не предлагая ничего взамен.

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Изначально смартфоны служили инструментами для расширения возможностей человека, помогая в общении, навигации и поиске информации. Однако со временем эти отношения изменились. Приложения теперь тщательно разрабатываются, чтобы привлекать и удерживать внимание пользователей, часто в ущерб нашему благополучию. Такие функции, как бесконечная прокрутка и персонализированные уведомления, разработаны не для удобства пользователей, а для максимального вовлечения, что часто приводит к компульсивному использованию.

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Исследования показали, что чрезмерное использование смартфонов связано с нарушениями сна, тревожностью и расстройствами настроения. Ученые утверждают, что люди, страдающие зависимостью от смартфонов, значительно чаще испытывают плохое качество сна по сравнению с теми, кто не имеет такой зависимости. Кроме того, постоянный поток уведомлений и давление, связанное с необходимостью постоянно оставаться на связи, могут разрушить реальные отношения и снизить общую удовлетворенность жизнью.

Осознавая всепроникающее влияние смартфонов, некоторые правительства принимают меры. Например, Австралия ввела закон, запрещающий лицам младше 16 лет доступ к определенным социальным сетям, с целью защитить молодых пользователей от потенциального вреда, связанного с чрезмерным временем, проводимым за экраном . Этот шаг подчеркивает растущее осознание необходимости регулирования цифровой среды для защиты психического здоровья и благополучия.

Вдохновленный природой, концепт «контроля» взаимовыгодных отношений предлагает потенциальное решение, считают авторы. В экосистемах некоторые виды поддерживают баланс, наказывая тех, кто эксплуатирует эти отношения. Перенеся это в цифровую сферу, пользователи и регулирующие органы могут принять меры по ограничению эксплуататорских практик со стороны технологических компаний.

Это может включать в себя содействие прозрачности в разработке приложений, введение более строгих законов о конфиденциальности данных и поощрение разработки технологий, которые ставят благополучие пользователей выше показателей вовлеченности.

Поскольку общество борется с последствиями наших симбиотических отношений с технологиями, очень важно понимать, когда инструмент становится клеткой, предупреждают ученые. Понимая динамику происходящего и выступая за ответственный дизайн и использование, мы можем стремиться преобразовать наше взаимодействие со смартфонами из паразитической зависимости обратно во взаимовыгодное партнерство, считают они.

Ранее Фокус писал о том, что ученые развенчали популярный миф о мобильных телефонах. Долгое время научный мир и общественность побаивались телефонов, считая, что из-за них могут развиваться серьезные проблемы со здоровьем, однако ВОЗ поставила точку в этом вопросе.

А также Фокус писал об интересном открытии, связанном с онлайн-играми. Исследователи провели комплексный анализ коммуникации и социальной поддержки внутри игровой онлайн-платформы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.