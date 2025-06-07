Археологи обнаружили жертву самой страшной пытки: горе-палачи заставили ее пережить ад

Недавно археологи обнаружили пугающее свидетельство средневековой жестокости в Милане: скелет молодого человека в возрасте от 17 до 20 лет, на котором были заметны несомненные следы одного из самых жестоких методов казни в истории. Останки, датируемые XIII веком, раскрыли мучительную историю, запечатленную в костях — историю преднамеренных, методичных пыток, завершившихся неудачной казнью.

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Об этом пишет Daily Star.

Это открытие, подробно описанное в исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science, было сделано учеными из Миланского университета. Команда, в которую входили Кристина Каттанео и Мирко Маттиа, обнаружила симметричные переломы на конечностях жертвы, характерные для использования «колеса мучений», также известного как колесо Екатерины — устройства, предназначенного для причинения максимальной боли путем систематического раздробления костей тела.

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Колесо было излюбленным инструментом казни в Европе с древних времен до средневековья, часто применяемым в отношении лиц, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. Жертвы обычно привязывались к колесу, а их конечности разбивались тяжелыми инструментами. Разбитые конечности затем вплетали в спицы колеса, которое поднимали вверх, оставляя осужденного медленно умирать от полученных травм. В некоторых случаях мучения продолжались несколько дней, при этом жертва подвергалась воздействию погодных условий и падальщиков.

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Дальнейшее исследование миланского скелета выявило дополнительные травмы: глубокий перелом в основании черепа, вероятно, полученный в результате сильного удара во время неуклюжей попытки обезглавливания. Это позволяет предположить, что палачи, возможно, стремясь положить конец страданиям жертвы, нанесли ей последний, смертельный удар, хотя и не очень точный.

Интересно, что у молодого человека были физические аномалии, в том числе низкий рост и аномалии черепа, которые, возможно, выделяли его в обществе. В периоды чумы и социальных волнений такие отличия часто приводили к тому, что людей обвиняли в распространении болезней или колдовстве. Исследователи предполагают, что дискриминация со стороны общества могла сыграть роль в его ужасной судьбе, отражая темные стороны средневекового правосудия.

Эта находка представляет собой первое археологическое свидетельство казни на колесе в средневековой северной Италии, предлагая редкую, осязаемую связь с жестокими практиками прошлого. Она подчеркивает важность судебной археологии в раскрытии жизненного опыта людей, страдавших от исторических систем наказания и предрассудков.

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