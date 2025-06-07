Между небом и землей: ученые рассказали, что такое околосмертные переживания и что за ними стоит

Внезапная тишина, туннель света, ощущение парения над собственным телом — о таких ярких переживаниях рассказывают люди, которые балансировали на грани смерти. Эти околосмертные переживания (ОСП) часто приводят к глубоким изменениям в жизни выживших, ставя под сомнение понимание ученых о сознании и последних мгновениях жизни.

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Об этом пишет BBC Science Focus.

В 2023 году исследование, опубликованное в журнале PNAS и проведенное под руководством доктора Джимо Борджигин из Мичиганского университета, дало интересные сведения о деятельности умирающего мозга. Анализируя данные электроэнцефалограммы (ЭЭГ) четырех пациентов в коме, перенесших остановку сердца, исследователи наблюдали всплеск гамма-волн — мозговых волн, связанных с сознанием — у двух пациентов вскоре после отключения систем жизнеобеспечения.

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Эта активность была обнаружена в задней коре головного мозга, области, связанной с сознательной обработкой информации, что позволяет предположить, что мозг может проявлять организованную активность даже после клинической смерти.

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В дополнение к этим результатам, доктор Шарлотта Мартиаль из Coma Science Group при Университете Льежа провела обширное исследование ОСП. Ее исследования показали, что феноменология ОСП имеет сходство с опытом, вызванным некоторыми психоделическими веществами, такими как ДМТ. Это сходство поднимает вопрос о том, что эндогенные соединения, выделяемые в критические моменты, могут способствовать глубоким переживаниям, о которых сообщается и во время ОСП.

Однако не все эксперты убеждены, что нейробиологические науки полностью объясняют ОСП. Доктор Дженис Холден, президент Международной ассоциации по изучению околосмертных переживаний, утверждает, что кратковременные всплески мозговой активности не могут объяснить сложные и достоверные восприятия, о которых сообщают некоторые выжившие после ОСП. Она указывает на случаи, когда люди точно описывали события, происходившие в отдаленных местах во время их ОСП, что позволяет ей предположить, что сознание может функционировать независимо от физического мозга.

Выжившие после ОСП часто сообщают об уменьшении страха смерти, повышении эмпатии и переоценке жизненных приоритетов. Некоторые испытывают значительные изменения в личной и профессиональной жизни, приписывая эти изменения глубоким озарениям, полученным во время их околосмертных эпизодов.

По мере того как исследования продолжают раскрывать тайны этого феномена, пересечение нейробиологии, психологии и духовности предлагает им более богатую палитру возможных ответов для изучения. Независимо от того, коренятся ли эти переживания в нейрохимических процессах или указывают на сознание, выходящее за пределы физического мозга, они, несомненно, затрагивают самые глубокие аспекты человеческого существования.

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