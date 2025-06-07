Ученые разработали терапию для скрытного и опасного вида рака: как им это удалось

Австралийское клиническое исследование показало, что иммунотерапия с использованием генетически модифицированных антител может значительно снизить частоту рецидивов плоскоклеточного рака кожи (CSCC). Терапия, протестированная на 415 пациентах из группы высокого риска, продемонстрировала свою эффективность в уничтожении микроскопических клеток болезни.

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Об этом пишет The Age.

CSCC возникает из кератиноцитов, клеток, составляющих большую часть кожи. Основным триггером является ультрафиолетовое излучение, и хотя обычно это заболевание излечимо простым хирургическим иссечением, иногда оно может распространяться незаметно. Примерно в 1–3 случаях из 100 рак возвращается в жизненно важные органы, такие как легкие или печень, становясь опасным для жизни. Хотя CSCC часто остается в тени меланомы, он вызывает больше смертей во всем мире из-за более высокой заболеваемости.

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Исследование, возглавляемое профессором Дэнни Ришином из Онкологического центра Питера Маккаллума, было направлено на предотвращение рецидива рака с помощью препарата под названием цемиплимаб, ингибитора контрольной точки. Эти препараты действуют путем блокирования белков, которые позволяют раковым клеткам скрываться от иммунной системы. Лечение выявляло эти скрытые клетки, позволяя иммунной системе нацеливаться на них и уничтожать их.

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Результаты, опубликованные в New England Journal of Medicine, показали, что 87% пациентов, получавших цемиплимаб, оставались без признаков заболевания через 24 месяца, по сравнению с 64% в группе плацебо. Серьезные побочные эффекты наблюдались примерно у 10% пациентов из группы иммунотерапии, и один пациент умер, что соответствует известным профилям риска для этого класса препаратов.

Этот подход следует за неудачным испытанием химиотерапии в 2018 году, когда команда Ришина обнаружила подгруппу пациентов с гораздо более высоким риском рецидива. Это открытие привело к тому, что новая стратегия иммунотерапии была направлена уже на этих конкретных пациентов. Ожидается, что новые убедительные результаты повлияют на будущие протоколы лечения и возможность применения такой практики. В настоящее же время регулирующие органы в Европе и Австралии рассматривают вопрос об одобрении использования цемиплимаба в таких случаях.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.