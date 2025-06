Ученые смогли диагностировать раннюю болезнь Альцгеймера: в этом им помог новый анализ крови

В диагностике болезни Альцгеймера намечается научная революция, которая обещает изменить подход к выявлению и лечению этого опасного заболевания. На протяжении десятилетий для подтверждения диагноза требовались инвазивные процедуры, такие как спинномозговая пункция или дорогостоящие ПЭТ-сканирования, но теперь простой анализ крови может изменить эту ситуацию.

Related video

Об этом пишет Mayo Clinic.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, исследователи из клиники Мэйо подтвердили эффективность одобренного FDA анализа крови для диагностики болезни Альцгеймера. Этот тест измеряет уровень двух специфических белков в крови — бета-амилоида 42/40 и фосфорилированного тау-217 (p-tau217).

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Оба этих белка связаны с характерными амилоидными бляшками, обнаруживаемыми в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. В исследовании приняли участие более 500 пациентов в возрасте от 32 до 89 лет, все с различной степенью когнитивных нарушений. Примечательно, что анализ крови продемонстрировал 95% чувствительность в выявлении когнитивных нарушений, связанных с болезнью Альцгеймера, и 82% специфичность в исключении заболевания у тех, кто им не страдает.

Важно

Альцгеймер может проявиться уже в 20 лет: ученые рассказали, на что обращать внимание

Доктор Грегг Дэй, невролог и специалист по деменции в клинике Мэйо, а также автор исследования, подчеркнул важность этих результатов. Он отметил, что точность анализа крови сопоставима с точностью биомаркеров спинномозговой жидкости, но предлагает более удобный и менее инвазивный вариант для пациентов. Это достижение может привести к более ранней диагностике, что позволит пациентам быстрее получить доступ к лечению и, возможно, замедлить прогрессирование заболевания.

Тест может помочь в подборе подходящих участников для клинических испытаний и мониторинге реакции пациентов на терапию. Однако исследователи предупреждают, что некоторые факторы, такие как нарушение функции почек, могут влиять на уровни p-tau217 в плазме, что требует тщательной интерпретации результатов.

Это развитие событий соответствует более широким усилиям по повышению доступности диагностики болезни Альцгеймера. Разрешение FDA на использование теста Lumipulse G pTau217/beta-Amyloid 1-42 Plasma Ratio является важной вехой. Этот анализ крови предлагает менее инвазивную альтернативу традиционным методам диагностики, что потенциально может повысить показатели ранней диагностики и улучшить результаты лечения миллионов пациентов.

Ранее Фокус писал о том, что лекарство от псориаза оказалось эффективным против алкоголизма. Было обнаружено, что противовоспалительное лекарство, обычно используемое для лечения псориаза, эффективно работает против проблем с алкоголем.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.