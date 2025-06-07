Ученые бьют тревогу по поводу квантовых компьютеров: они могут взломать все банки с легкостью

Тихий гул повседневных технологий, от разблокировки телефонов до оплаты продуктов, работает на чем-то, чего большинство людей никогда не видит: невидимых шифрах и ключах, созданных с помощью математики. Однако последнее исследование показало, что будущие компьютеры смогут с легкостью все это взламывать без особых усилий.

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Об этом пишет The Conversation.

Подобные «цифровые замки» не позволяют хакерам читать личные сообщения, красть данные кредитных карт или переписывать транзакции в блокчейнах. На протяжении десятилетий одним из самых надежных таких замков был RSA-2048 — необычное название для математической головоломки, настолько сложной, что даже самым быстрым обычным компьютерам потребовались бы миллиарды лет, чтобы ее решить. По крайней мере, так все думали.

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В недавней исследовательской статье, опубликованной на arXiv, группа ученых, включая команду Google по квантовому искусственному интеллекту, предположила, что достаточно мощный квантовый компьютер может взломать шифрование RSA-2048, используя всего один миллион квантовых битов, или кубитов, вместо ранее оцененных 20 миллионов. Оригинальный алгоритм, названный в честь его изобретателей Ривеста, Шамира и Адельмана, обеспечивает безопасность огромного количества онлайн-операций, от зашифрованных электронных писем до безопасных подключений к веб-сайтам.

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RSA-2048 работает следующим образом: берется два огромных простых числа и умножается одно на другое, в результате чего получается произведение, настолько большое, что обратное умножение для нахождения исходных чисел, так называемое факторизация, становится практически невозможным для традиционных компьютеров. Но квантовые компьютеры не играют по тем же правилам.

В отличие от обычных компьютеров, которые обрабатывают информацию в виде 0 или 1, квантовые компьютеры используют кубиты, которые могут одновременно представлять 0 и 1. Этот странный квантовый трюк, известный как суперпозиция, позволяет им тестировать множество решений одновременно.

В сочетании с другим квантовым свойством, называемым запутанностью, это делает квантовые машины потенциально превосходными в решении определенных сложных задач, в том числе тех, на которых основан RSA. Но есть одна загвоздка: создание большого, стабильного квантового компьютера — это гигантская инженерная задача. Сегодняшние самые передовые квантовые процессоры едва превышают 1000 кубитов и полны ошибок.

Наиболее непосредственной угрозой являются не квантовые компьютеры будущего, а хакеры, играющие в долгую игру. Эксперты по безопасности предупреждают о стратегиях «собирай сейчас, расшифровывай позже», когда злоумышленники собирают зашифрованную информацию сегодня, хранят ее и ждут, когда будущие квантовые машины смогут ее расшифровать за пару часов. Это особенно тревожно для конфиденциальных данных, таких как медицинские записи или государственные секреты, которые могут оставаться ценными еще много лет.

Понимая это, Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) в 2016 году запустил глобальный конкурс по созданию новых методов шифрования, которые не смогут взломать даже квантовые компьютеры. К 2024 году они выпустили первые три квантово-устойчивых стандарта: ML-KEM для обмена ключами и ML-DSA и SLH-DSA для цифровых подписей.

Однако переход на эти новые инструменты не так прост, как нажатие кнопки «обновить». Криптография глубоко заложена в коде каждого банка, веб-сайта и мобильного приложения, и ее обновление требует времени. Именно поэтому Национальный центр кибербезопасности Великобритании разработал план перехода, рассчитанный до 2035 года. Он призывает организации провести инвентаризацию своих систем к 2028 году и начать замену уязвимой криптографии, прежде чем она станет угрозой.

Однако большая часть данных, которые люди используют каждый день, таких как тексты, фотографии или пароли для потокового вещания, зашифрована методами, которые квантовые компьютеры не могут легко взломать, или может быть защищена более надежными версиями. RSA — это лишь одна из частей гораздо более крупной головоломки. И вероятность появления в ближайшие несколько лет полнофункциональной квантовой машины с миллионом кубитов остается невелика. Но для данных, которые должны оставаться в безопасности на протяжении десятилетий, время уже идет.

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