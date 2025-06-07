Ученые смогли нарушить связь болезни Альцгеймера с ее союзником: ключом стала диета

Незначительное изменение повседневных привычек, например, выбор оливкового масла вместо сливочного или употребление в пищу жареной рыбы с чечевицей, может повлиять не только на здоровье сердца, заявили ученые. По их словам такие выборы могут играть важную роль в сложной взаимосвязи между настроением и здоровьем мозга, особенно в контексте старения.

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Об этом пишет PsyPost.

В исследовании, опубликованном в журнале Neurobiology of Aging, ученые под руководством Хилала Салима Саида Аль Шамси из Университета Эдит Коуэн изучали, как пищевые привычки могут влиять на взаимосвязь между симптомами депрессии и биомаркерами болезни Альцгеймера.

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Анализируя данные 89 когнитивно здоровых взрослых в возрасте 60 лет и старше, команда сосредоточилась на трех типах питания: средиземноморской диете, западной диете и диете DASH. Участники также прошли анализы крови для измерения уровня легкой цепи нейрофиламента (NfL), белка, указывающего на повреждение нейронов.

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Результаты показали, что среди мужчин с низкой или умеренной приверженностью средиземноморской диете более выраженные депрессивные симптомы коррелировали с повышенным уровнем NfL. Напротив, эта связь отсутствовала у мужчин, которые строго придерживались средиземноморской диеты.

Аналогичная картина наблюдалась у лиц без аллеля APOE e4, генетического фактора риска развития болезни Альцгеймера: у тех, кто в меньшей степени придерживался средиземноморской диеты, наблюдалась связь между депрессивными симптомами и более высоким уровнем NfL, в то время как у тех, кто строго придерживался диеты, этой связи не наблюдалось.

Средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми, рыбой и оливковым маслом, давно ассоциируется с пользой для сердечно-сосудистой системы. Ее акцент на продуктах с противовоспалительным действием и богатых антиоксидантами может оказывать нейропротективное действие, потенциально смягчая влияние депрессивных симптомов на здоровье мозга.

Напротив, западная диета, характеризующаяся высоким потреблением красного мяса, обработанных продуктов и насыщенных жиров, связана с повышенным риском ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивного спада.

Хотя перекрестный дизайн исследования ограничивает причинно-следственные интерпретации, наблюдаемые связи подчеркивают потенциал диетических вмешательств в продвижении психического и когнитивного здоровья. По мере старения населения мира понимание изменяемых факторов образа жизни становится все более важным для решения проблемы нейродегенеративных заболеваний.

Исследование также показало, что соблюдение диеты DASH не показало значимой связи с депрессивными симптомами и биомаркерами болезни Альцгеймера. Это подчеркивает уникальные аспекты средиземноморской диеты в плане влияния на здоровье мозга, возможно, благодаря ее специфическому составу питательных веществ и акценту на определенные группы продуктов.

Эти результаты вносят вклад в растущий объем исследований, подчеркивающих взаимосвязь между питанием, настроением и когнитивными функциями. Они предполагают, что выбор диеты, особенно в соответствии со средиземноморским типом питания, может служить ценным компонентом стратегий, направленных на сохранение здоровья мозга и смягчение последствий депрессии у пожилых людей.

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