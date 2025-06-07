Ученые заявили, что мы можем отсрочить лишь смерть: замедлить само старение невозможно

Стремление к вечной молодости издавна захватывало воображение людей, стимулируя бурное развитие индустрии, обещающей остановить или, по крайней мере, замедлить процесс старения. Научные исследования дают более тонкое понимание этого процесса, ставя под сомнение представление о том, что мы можем существенно изменить его темп.

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Об этом пишет Prevention.

Только в США рынок антивозрастных продуктов в 2024 году оценивался примерно в 52 миллиарда долларов, а по прогнозам, к концу десятилетия он может превысить 100 миллиардов.

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В недавнем исследовании Сильвио Кабрал Патрисио, научный сотрудник Междисциплинарного центра по динамике населения Университета Южной Дании, пересматривает гипотезу, выдвинутую демографом Джеймсом В. Ваупелом в 2010 году. Ваупел предположил, что хотя начало старения может быть отсрочено, скорость его прогрессирования, известная как наклон Гомперца, остается постоянной для всех поколений.

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Исследование Патрисио, опубликованное в arXiv и в котором анализируются данные о смертности когорты во Франции, Дании, Италии и Швеции, подтвердило эту гипотезу, указывая на то, что различия в скорости старения в большей степени связаны с историческими событиями, чем с биологическими изменениями.

Чтобы понять это, необходимо рассмотреть закон смертности Гомперца, сформулированный Бенджамином Гомперцем в 1825 году. Этот закон постулирует, что смертность человека увеличивается экспоненциально с возрастом, подобно тому, как со временем накапливаются сложные проценты.

В исследовании Патрисио использовалась двухэтапная модель для отделения возрастной (стареющей) смертности от других факторов смертности, которая показала, что после учета смертности, не связанной со старением, и исторических потрясений, таких как войны или пандемии, уровень старения остается удивительно стабильным.

Эта стабильность свидетельствует о том, что, хотя люди живут дольше благодаря улучшению здравоохранения и условий жизни, внутренний биологический процесс старения не изменился. Другими словами, мы не стареем медленнее, мы просто начинаем стареть позже. Это различие имеет решающее значение, поскольку оно означает, что фундаментальные механизмы старения устойчивы к изменениям, несмотря на внешние улучшения в области долголетия.

Последствия этого исследования значительны. Оно ставит под сомнение эффективность антивозрастных продуктов, которые, как утверждается, изменяют сам процесс старения. Хотя такой образ жизни, как сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон, может улучшить качество жизни и отсрочить появление возрастных заболеваний, он не изменяет фундаментально биологическую скорость старения.

Эта точка зрения совпадает с наблюдениями за некоторыми видами животных, которые демонстрируют незначительное старение, такими как некоторые черепахи и рыбы, у которых с возрастом не наблюдается значительного увеличения смертности или снижения репродуктивной способности. Изучение этих видов может дать представление о биологических механизмах, которые позволяют им жить так долго, что потенциально может помочь в исследованиях старения человека, считают авторы.

Хотя мечта о прекращении старения остается недостижимой, понимание постоянного темпа старения человека дает более реалистичную основу для продвижения долголетия и благополучия. Принятие этих знаний может направлять как научные исследования, так и стратегии общественного здравоохранения на улучшение качества, а не только количества, человеческой жизни.

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