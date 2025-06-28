Ночные кошмары могут состарить и убить человека: ученые рассказали в чем заключается их опасность

Недавнее исследование выяснило, что частые кошмары могут быть не просто неприятными моментами пробуждения — они могут сигнализировать о серьезных проблемах. Об угрозах, скрывающихся в повторяющихся кошмарах ученые рассказали на заседании Европейской академии неврологии, сообщает HealthDay. Исследователи заявили, что подобные явления могут быть предвестниками летальных исходов.

Related video

Согласно исследованию, представленному учеными на заседании Европейской академии неврологии (EAN), у взрослых, которые сообщали о кошмарах не реже одного раза в неделю, риск смерти до 70 лет был более чем в три раза выше. Их биологический возраст, измеренный по длине теломер и эпигенетическим часам, указывал на ускоренное старение клеток по сравнению с их сверстниками.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Под руководством нейробиолога доктора Абидеми Отайку из Имперского колледжа Лондона и Британского института исследований деменции в научной работе были объединены и проанализированы данные более 183 000 взрослых (в возрасте от 26 до 86 лет) и 2400 детей (в возрасте от 8 до 10 лет) из американских когорт с периодом наблюдения до 19 лет.

Важно

Найден самый ранний признак деменции: многие с ним сталкиваются, и не один раз

Исследователи обнаружили, что кошмары вызывают у некоторых людей сильную стрессовую реакцию, повышают уровень кортизола и активируют систему «борьба или бегство», нарушая сон и мешая ночным процессам восстановления клеток и отдыха организма.

Эти связанные со стрессом нарушения непосредственно способствовали наблюдаемому ускоренному биологическому старению, и, по их оценкам, этот фактор объяснял около 21–40% повышенного риска смертности

Доктор Отайку подчеркнул, что кошмары могут представлять большую угрозу для здоровья, чем даже такие хорошо известные факторы, как курение, ожирение, гипертония или плохое питание. Даже ежемесячные кошмары были связаны с более быстрым старением и повышенным риском смертности по сравнению с теми, кто редко или никогда их не испытывал

В выводах исследователей содержались и практические рекомендации по поводу уменьшения риска таких осложнений: контроль над уровнем стресса, поддержание хороших привычек, связанных со сном, избегание страшного и стрессового медиа контента перед сном и обращение за помощью в случае тревоги или депрессии могут снизить частоту кошмаров, заявили ученые.

Психологические вмешательства, такие как когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (КПТ-Б) и терапия репетиции образов, также могут помочь уменьшить кошмары и потенциально замедлить биологическое старение, заявили они. Терапия репетиции образов (IRT) — это психологическая техника, используемая для уменьшения частоты и интенсивности кошмаров. Она заключается в переписании концовки тревожного сна в бодрствующем состоянии и мысленном прогоне новой, не вызывающей страха версии в голове.

В качестве предварительных выводов, ожидающих публикации в рецензируемом журнале, врачам теперь рекомендуется спрашивать пациентов о нарушениях сна, включая кошмары. Если дальнейшие исследования подтвердят причинно-следственную связь, лечение мучительных снов может стать простой и экономически эффективной стратегией общественного здравоохранения для снижения преждевременной смертности, считают авторы.

Ранее Фокус писал о четырех способах сделать себя счастливее. Психологи дали несколько рекомендаций, как повысить уровень своего счастья.

Также Фокус писал о пяти простых ежедневных привычках, способных укрепить здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами, выливаясь в легкие и эффективные шаги по укреплению самочувствия нашего центра принятия решений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.