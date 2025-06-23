Марихуана оказалась убийцей сосудов и сердца: ученые узнали о смертельном риске для курящих

Недавнее исследование ученых указало на серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, связанные с употреблением каннабиса. Это вызывало у них тревогу в связи с удвоением смертности от этих причин в последнее время, сообщает HealthDay. Эти выводы ставят под сомнение распространенное мнение о безвредности марихуаны.

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Исследователи под руководством Эмили Жуанжус из Тулузского университетского госпиталя проанализировали 24 крупномасштабных наблюдательных научных работы, проведенных в период с 2016 по 2023 год, в которых приняли участие около 200 миллионов человек в возрасте от 19 до 59 лет.

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Они обнаружили, что потребители каннабиса подвергаются почти вдвое большему риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также на 29% большему риску сердечного приступа и на 20% большему риску инсульта, говорится в обзоре, опубликованном в журнале Heart, Объединенный анализ привносит новую ясность в это явление, хотя наблюдательный характер данных и потенциальная предвзятость требуют осторожной интерпретации, считают исследователи.

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В редакционной статье Стэнтона Гланца и его коллег из Калифорнийского университета в Сан-Франциско подчеркивается, что эти результаты вызывают серьезные сомнения в предположении о том, что каннабис не представляет серьезного риска для сердечно-сосудистой системы. Ученые-скептики выступают за регуляторные стратегии борьбы: предупреждения, просвещение общественности, ограничения на маркетинг — и отношение к каннабису скорее как к табаку, с помощью мер по сдерживанию, а не криминализации, а также защиты окружающих от пассивного курения.

Однако в рассмотренных исследованиях часто отсутствовала подробная информация о моделях потребления. Большинство участников были просто классифицированы как текущие потребители и не потребители, без указания способа употребления каннабиса (курение, вейпинг, употребление в пищу) или дозировки. Этот пробел оставляет открытым вопрос о том, является ли вред для сердечно-сосудистой системы результатом в первую очередь воздействия дыма или самого ТГК (тетрагидроканнабинола) - основного психоактивного соединения в конопле, вызывающего ощущение "кайфа".

Однако недавние клинические исследования подтверждают опасения авторов последнего. Небольшая научная работа, опубликованная в журнале JAMA Cardiology, с участием 55 взрослых показала, что как курильщики, так и потребители съедобных продуктов имели заметно сниженную сосудистую функцию — на 42% у курильщиков и на 56% у потребителей съедобного каннабиса. Сходство с табачным повреждением сосудов предполагает, что ТГК сам по себе может ухудшать здоровье сердечно-сосудистой системы, независимо от частиц дыма.

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Есть и другие доказательства связи каннабиса с сердечными проблемами даже у молодых здоровых взрослых. Исследование с участием 4,6 миллиона человек показало, что у потребителей моложе 50 лет вероятность сердечного приступа в шесть раз выше, а риск инсульта, сердечной недостаточности и сердечно-сосудистой смерти выше. Более ранние исследования указывают на резкий скачок риска сердечного приступа в течение часа после курения — почти в пять раз — у людей среднего возраста .

Cредняя концентрация ТГК в каннабисе сегодня (~18%) значительно выше, чем в 1990-х годах (3,7–10%), что может еще больше повысить вероятность осложнений для здоровья . Этот растущий риск вызывает особую озабоченность, поскольку ежедневное употребление каннабиса резко возросло. В период с 2008 по 2023 год потребление среди взрослых в возрасте 35–50 лет в одних лишь США утроилось с 2,5% до 7,5%, а среди 19–30-летних — учетверилось до 10,4% . Между тем, в сообщениях по вопросам общественного здравоохранения по-прежнему преуменьшается его влияние на сердце.

Авторы исследования и обозреватели рекомендуют принять срочные меры: усилить предупреждения на упаковках каннабиса, проводить общественные кампании, объясняющие риски для сердечно-сосудистой системы, и ужесточить регулирование мощности продукта и его маркетинга, применяя подход в области общественного здравоохранения, аналогичный контролю над табаком. Они утверждают, что хотя криминализация не является необходимой, отказ от употребления и защита не употребляющих являются жизненно важными шагами.

Ранее Фокус писал о неоднозначном влиянии марихуаны на послеоперационное восстановление. Первое в своем роде исследование обнаружило связь между различными моделями употребления каннабиса пациентами и тем, насколько хорошо они восстанавливаются после операции.

Также Фокус писал о том, что прекращение употребления марихуаны вызывает частые яркие сновидения. Ученые объяснили какие процессы происходят у нас в организме при отказе от употребления каннабиса и как это влияет на качество нашего сна и память.

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