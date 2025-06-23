Глобальное потепление лишит сна миллионы, а некоторых — жизни: о чем предупредили ученые

С наступлением теплых ночей в дома может проникнуть скрытая угроза, которую никто не заметит, пока не станет слишком поздно, заявили ученые. О новой опасности для населения планеты сообщает NPR. Эпизоды апноэ во сне становятся все более частыми и тяжелыми, что в сочетании с глобальным потеплением угрожает здоровью людей во всем мире.

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Возглавляющий исследование Бастьен Лешат, эксперт по сну из Университета Флиндерса, использовал данные более 116 000 человек из 41 страны, которые использовали датчики под матрасами. Исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что в ночи с температурой около 27 градуса Цельсия количество случаев обструктивного апноэ во сне (ОАС) увеличивалось на 45%, а количество тяжелых эпизодов увеличивалось почти на столько же, по сравнению с более прохладными ночами с температурой около 6 градусов Цельсия.

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Этот рост уже имел реальные последствия для здоровья миллионов людей. Только в 2023 году рост числа случаев апноэ во сне, связанных с температурой, привел к потере более 785 000 лет здоровой жизни и вызвал снижение производительности труда на рабочем месте на сумму около 30 миллиардов долларов в 29 странах.

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Эксперты предупреждают, что в ближайшие десятилетия эта нагрузка может удвоиться, если глобальная температура поднимется еще хотя бы на 1,8 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, а к 2100 году количество случаев ОАС может утроиться. Лешат предполагает, что одной из причин региональных различий может быть доступ к охлаждению. В Европе, где кондиционеры менее распространены, влияние жары на апноэ во сне было заметно сильнее, чем в США или Австралии

Усугубляя риск, повышение ночных температур уже ухудшает качество сна даже у людей без нарушений — глобальные данные Fitbit, опубликованные в журнале One Earth, связали тепловые волны с более поздним отходом ко сну, более ранним пробуждением и худшим отдыхом без каких-либо признаков долгосрочной адаптации

Индекс апноэ-гипопноэ (AHI) измеряет степень тяжести ОАС, подсчитывая количество перерывов в дыхании в час; AHI выше 30 сигнализирует о «тяжелой» форме апноэ во сне. Таким образом, повышение его случаев на 45% — это не незначительный рост, а переход многих людей в более серьезную группу риска.

Климатолог и исследователь сна Ник Обрадович выразился прямо: данные теперь охватывают разные страны и типы датчиков — когда температура повышается, качество сна ухудшается повсеместно и это подтверждают самые разные способы измерения и сравнения статистики.

Хотя борьба с глобальным потеплением по-прежнему имеет решающее значение, эксперты также указывают на немедленные меры — вентиляторы, кондиционеры, прохладные простыни, как простые шаги для восстановления спокойного сна. Но для миллионов людей, не имеющих надежного доступа к охлаждению, усугубляемое жарой апноэ во сне может стать тихой, растущей проблемой по мере того, как планета продолжает нагреваться.

Недавние исследования вовсе предположили, что повышение ночной температуры всего на 10 градуса Цельсия может сократить продолжительность сна на 10 минут в сутки для населения Китая, и этот дефицит быстро накапливается. Похоже что глобальное потепление грозит лишить нас не только животного разнообразия, пищи, но и даже обычного ночного отдыха.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.