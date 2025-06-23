Миллионам угрожает смертельная аномальная жара: врачи рассказали, как себя обезопасить

Каждый год бывает короткий период, когда тепло кажется нам другом — чем-то, чем можно наслаждаться в парках и на террасах. Но врачи бояться момента, когда приходит жара, сообщает Yale Medicine. Она становится более тяжелой, длится дольше и не отпускает и угрожает здоровью.

Related video

По данным Национальной метеорологической службы, 2024 год был официально самым жарким за всю историю наблюдений в США. Но это не было просто цифрой на графике и последствия жары были болезненно реальными. Отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний показал, что отделения неотложной помощи по всей стране зафиксировали тревожный рост числа пациентов, страдающих от заболеваний, связанных с жарой — рост, которого не наблюдалось в течение последних пяти лет.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Доктор медицины, специалист по неотложной медицине в Yale Medicine с опытом работы в области медицины дикой природы, Дэвид Делла-Джустина, предупредил, что такие температуры приносят больше беды, чем простой дискомфорт. «Когда температура резко повышается, такие меры, как употребление достаточного количества жидкости и переход в помещение с кондиционером, могут иметь решающее значение для предотвращения серьезных осложнений», — сказал он.

Важно

"Защитный купол Земли" ослаблен: сокращение облачного покрова заставляет планету закипать

По словам доктора Делла-Джустины, что делает эти явления особенно опасными, так это не только сама жара, но и тепловой индекс, то есть сочетание высокой температуры и влажности. Влажность, объясняет он, препятствует нормальному испарению пота, что мешает телу охлаждаться, а это является самым эффективным методом борьбы с жарой, заложенным в нас эволюцией.

Тепловое заболевание — это общий термин, который звучит клинически и не так страшно, но может стать смертельным, если его игнорировать. Оно включает в себя все от тепловой сыпи до полноценного теплового удара. Делла-Джустина разъясняет это подробнее: легкие симптомы, такие как болезненные мышечные спазмы или сыпь, могут перерасти в тепловое истощение, которое характеризуется головокружением, тошнотой и липкой кожей.

Если такое состояние не лечить, это может привести к тепловому удару — тяжелому состоянию, при котором температура тела достигает 40 градусов Цельсия, начинается повреждение органов, и человек может полностью перестать потеть.

Группы, подверженные наибольшему риску, не всегда являются теми, кого можно было бы ожидать увидеть в списке. Работники, занятые на открытом воздухе, такие как фермеры или строители, постоянно подвергаются воздействию высоких температур, в то время как пожилые люди, особенно те, у кого нет кондиционеров, медленнее реагируют на повышение температуры, что ставит их в куда большую опасность.

С приходом глобального потепления жара представляет все большую опасность для всей планеты с каждым новым годом Фото: wikipedia

Некоторые лекарства, такие как диуретики или инсулин, также повышают риск тепловой болезни, изменяя способность организма регулировать тепло. По данным CDC, к другим уязвимым группам населения относятся дети до двух лет, беременные женщины, спортсмены, тренирующиеся на открытом воздухе, а также люди с хроническими заболеваниями или инвалидностью, которые нарушают работу системы охлаждения организма.

Помимо поддержания прохлады, Делла-Джустина подчеркнул важность гидратации — и не просто любой гидратации, а правильного баланса жидкости и электролитов. «Соль является основным электролитом в крови. Слишком низкий уровень натрия может вызвать серьезные проблемы», — предупредил он.

Доктор рекомендует смешивать спортивные напитки с водой, чтобы эффективно восполнить как жидкость, так и натрий. По его словам, оценить уровень гидратации можно просто по цвету мочи: прозрачный или бледно-желтый цвет означает, что все в порядке; более темный цвет указывает на то, что вы уже отстаете от потребностей организма.

В случае отключения электроэнергии или отсутствия кондиционера эксперты рекомендуют пользоваться охлаждающими точками или общественными местами, такими как библиотеки или торговые центры, где регулируется температура. Вопреки распространенному мнению, электрические вентиляторы неэффективны в условиях экстремальной жары, когда температура достигает 35 градуса Цельсия.

Холодные ванны, отказ от использования плиты и ношение свободной одежды светлых тонов могут помочь снизить внутреннюю температуру. Одежда с защитой от ультрафиолета становится еще одним способом борьбы с жарой. Доктор Делла-Джустина даже отмечает, что традиционная одежда для пустыни, большие белые халаты, лучше сохраняет прохладу, чем современная спортивная одежда.

Ранее Фокус писал, что последствия экстремальной жары затронут 90% население планеты. По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Также Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5 градуса Цельсия, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.